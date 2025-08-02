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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
ندى سويفى

اعتمد اللواء مجدي شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات ضباط الشرطة بالجيزة.

وتضمنت الحركة- التي اعتمدها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث- تجديد الثقة في عدد من رؤساء القطاعات، ورؤساء المباحث، علاوة على تسكين ونقل بعض الضباط من قسم شرطة لآخر.

واشتملت الحركة على تجديد الثقة في كل من:

- العميد عمرو حجازي رئيسًا لقطاع الغرب.

- العميد محمد ربيع رئيسًا لقطاع مباحث الشمال.

- العميد محمد دبوس رئيس مباحث الآداب.

- العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي والعجوزة.

- العقيد إسلام سمير مفتش مباحث الشيخ زايد.

- المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي.

- الرائد عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية.

- العقيد هيثم خلف مأمور قسم ثالث أكتوبر.

- النقيان مصطفى الكبير وأحمد الدالي معاوني مباحث الصف.

- النقيب مروان عماد معاون مباحث الحوامدية.

كما شهدت الحركة:

- تولى المقدم أحمد عصام منصب رئيس مباحث العجوزة.

- العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر خلفا للعميد محمد أمين.

- تولي العقيد هيثم سكر مفتش مباحث شمال الجيزة الوراق وأوسيم.

فيما تم الإبقاء على كل من:

- المقدم محمد طارق رئيسا لمباحث إمبابة.

- المقدم عصام الشناوي رئيسا لمباحث المنيرة.

- المقدم مصطفى الدكر رئيسا لمباحث الهرم.

بينما تم نقل كل من:

- المقدم محمد داود؛ ليتولى منصب مفتش قطاع جنوب الجيزة.

- الرائد أيمن سكوري رئيسا لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.

- العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور.

حركة تنقلات حركة تنقلات ضباط الشرطة مدير أمن الجيزة وزير الداخلية الداخلية

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