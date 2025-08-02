تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء مجدي شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات ضباط الشرطة بالجيزة.

وتضمنت الحركة- التي اعتمدها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث- تجديد الثقة في عدد من رؤساء القطاعات، ورؤساء المباحث، علاوة على تسكين ونقل بعض الضباط من قسم شرطة لآخر.

واشتملت الحركة على تجديد الثقة في كل من:

- العميد عمرو حجازي رئيسًا لقطاع الغرب.

- العميد محمد ربيع رئيسًا لقطاع مباحث الشمال.

- العميد محمد دبوس رئيس مباحث الآداب.

- العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي والعجوزة.

- العقيد إسلام سمير مفتش مباحث الشيخ زايد.

- المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي.

- الرائد عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية.

- العقيد هيثم خلف مأمور قسم ثالث أكتوبر.

- النقيان مصطفى الكبير وأحمد الدالي معاوني مباحث الصف.

- النقيب مروان عماد معاون مباحث الحوامدية.

كما شهدت الحركة:

- تولى المقدم أحمد عصام منصب رئيس مباحث العجوزة.

- العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر خلفا للعميد محمد أمين.

- تولي العقيد هيثم سكر مفتش مباحث شمال الجيزة الوراق وأوسيم.

فيما تم الإبقاء على كل من:

- المقدم محمد طارق رئيسا لمباحث إمبابة.

- المقدم عصام الشناوي رئيسا لمباحث المنيرة.

- المقدم مصطفى الدكر رئيسا لمباحث الهرم.

بينما تم نقل كل من:

- المقدم محمد داود؛ ليتولى منصب مفتش قطاع جنوب الجيزة.

- الرائد أيمن سكوري رئيسا لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.

- العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور.