تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

اعتمد اللواء مجدي شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات ضباط الشرطة بالجيزة.
وتضمنت الحركة- التي اعتمدها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث- تجديد الثقة في عدد من رؤساء القطاعات، ورؤساء المباحث، علاوة على تسكين ونقل بعض الضباط من قسم شرطة لآخر.
واشتملت الحركة على تجديد الثقة في كل من:
- العميد عمرو حجازي رئيسًا لقطاع الغرب.
- العميد محمد ربيع رئيسًا لقطاع مباحث الشمال.
- العميد محمد دبوس رئيس مباحث الآداب.
- العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث الدقي والعجوزة.
- العقيد إسلام سمير مفتش مباحث الشيخ زايد.
- المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي.
- الرائد عبد الحميد مرسي رئيس مباحث الطالبية.
- العقيد هيثم خلف مأمور قسم ثالث أكتوبر.
- النقيان مصطفى الكبير وأحمد الدالي معاوني مباحث الصف.
- النقيب مروان عماد معاون مباحث الحوامدية.
كما شهدت الحركة:
- تولى المقدم أحمد عصام منصب رئيس مباحث العجوزة.
- العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر خلفا للعميد محمد أمين.
- تولي العقيد هيثم سكر مفتش مباحث شمال الجيزة الوراق وأوسيم.
فيما تم الإبقاء على كل من:
- المقدم محمد طارق رئيسا لمباحث إمبابة.
- المقدم عصام الشناوي رئيسا لمباحث المنيرة.
- المقدم مصطفى الدكر رئيسا لمباحث الهرم.
بينما تم نقل كل من:
- المقدم محمد داود؛ ليتولى منصب مفتش قطاع جنوب الجيزة.
- الرائد أيمن سكوري رئيسا لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور.
- العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور.