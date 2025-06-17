اليوم.. استكمال محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإكراه في القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، محاكمة عصابة بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

محاكمة عصابة الإستيلاء على أموال المواطنين

كشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصابا بجرح سطحي في الذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما، محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.