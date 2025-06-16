تجديد حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

قررت جهات التحقيق بالمختصة بالقاهرة، حبس سيدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجريها، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها بمنطقة قصر النيل.

حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من الشقة محل عملها .

وبمواجهة المتهمة إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادها تم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها سيىء النية (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بمحافظة الجيزة).

وذلك فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.