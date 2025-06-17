دبلوماسي إيراني سابق: الحرب بين طهران وتل أبيب بلغت أقصى درجات التصعيد

قال الدكتور مهرداد خُنساري، الدبلوماسي الإيراني السابق، إن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على العاصمة الإيرانية طهران، وتصاعد كثافة الردود العسكرية، تشير إلى أن المنطقة تشهد واحدة من أعلى درجات التصعيد العسكري في تاريخها الحديث.

وأوضح خنساري، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدفاعات الجوية الإيرانية باتت تعمل بأقصى طاقتها، في محاولة لصد الهجمات الإسرائيلية التي تنفَّذ باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن إيران تحاول منع إسرائيل من تنفيذ ضربات دقيقة من داخل العمق الإيراني.

وأضاف: «رغم أن إيران اتخذت خطوات انتقامية بالفعل، فإن واقع الأمر يشير إلى أن استمرار هذه الحرب على هذا النحو لا يمكن تحمّله على المدى الطويل»، معتبرًا أن القدرات العسكرية الإيرانية محدودة، مقارنة بالآلة العسكرية الإسرائيلية، مما يجعل من الصعب مواصلة التصعيد دون تكلفة باهظة.

وأكد خنساري أن المعركة الحالية مرشحة لأن تكون كثيفة وعنيفة للغاية، ما يستدعي في ظل ما وصفه بـ«الأوقات الراهنة العصيبة»- تدخلًا دوليًا عاجلًا للوساطة، بهدف وقف التصعيد وتفادي تحول الصراع إلى حرب مفتوحة قد تشمل أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.