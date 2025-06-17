قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نسيان تسبيحة الركوع يستوجب سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب
مليون و250 ألف جنيه.. الأهلي يعاقب تريزيجيه بخصم 5% من عقده السنوي
البنتاجون يعلن نشر "قدرات عسكرية إضافية" في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل
الحرس الإيراني: انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات ضد إسرائيل حتى مطلع الفجر
الحبس سنة عقوبة إدارة مركز لتعليم قيادة السيارات دون ترخيص
اليوم.. استكمال محاكمة عصابة الاستيلاء على أموال المواطنين بالإكراه في القاهرة
دبلوماسي إيراني سابق: الحرب بين طهران وتل أبيب بلغت أقصى درجات التصعيد
أمير هشام يكشف سبب عدم انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك
هجوم إيراني صاروخي جديد على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة
أنا راقصة محترفة.. نور دياب تعلن عن تفاصيل جديدة في حياتها
عراقجي: جادون دبلوماسياً ولم نغادر طاولة المفاوضات لكنّ تركيزنا الآن على مواجهة العدوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: جادون دبلوماسياً ولم نغادر طاولة المفاوضات لكنّ تركيزنا الآن على مواجهة العدوان

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، نقلاً عن وكالة رويترز، إن طهران لا تزال ملتزمة بالخيارات الدبلوماسية، وإنها “لم تترك المفاوضات”، لكن أولوية بلاده حالياً هي “مواجهة العدوان الإسرائيلي” المستمر.
 

وأضاف عراقجي خلال مؤتمر صحفي أن طهران ماضية في الحوار، مشدّداً على أن وقف العدوان يشكّل الشرط الضروري لتفعيل أي مفاوضات نووية أو دبلوماسية، وأن هذه الجدية لن تُترجَم إلى خطوات عملية إلا عند توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الإيراني أن إيران “لا تسعى إلى توسيع نطاق النزاع” خارجيّاً، لكنها “ستدافع عن نفسها” إذا استمر العدوان، مؤكّداً أن الردود الإيرانية مرتبطة بشكل مباشر بتوقّف الهجمات الإسرائيلية. 

وتابع أن إسرائيل، بواسطة غاراتها على مواقع تشمل منشآت نووية ومطاراتَ وقاعدةَ جامعاتٍ نووية، تصرفت بغطرسة، معتبراً أن “السعي لاستهداف المنشآت النووية يعطّل عملية المفاوضات النووية” التي كانت مرتقبة أن تستأنفها طهران عبر وساطة سلطنة عُمان .

وجاءت تصريحات عراقجي على وقع تصاعد عسكري متبادل بين إيران وإسرائيل، بدأ بضربات إسرائيلية جويّة استهدفت منشآت في نطنز ومواقع عسكرية هامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 224 شخصاً في إيران، بينهم علماء نوويون وقادة من الحرس الثوري، حسب تقارير إيرانية رسمية. 

وردّت طهران بإطلاق موجات صواريخ وطائرات بدون طيار نحو إسرائيل، أودت بحياة العشرات وأصابت مئات المدنيين. 

وأدى ذلك إلى حالة طوارئ دولية، مع دعوات أوروبية لتهدئة النزاع وسيناريو استئناف المفاوضات المشروطة بوقف القصف.

من جهة أخرى، أبدت دول الخليج، وفي مقدمتها سلطنة عُمان وقطر والسعودية، استعدادها للوساطة بين طهران وواشنطن من أجل فرض هدنة وخلق مناخ مناسب لحوارات نووية محتملة. 

وتشير مصادر رويترز إلى أن إيران طلبت من هذه الدول الضغط على الإدارة الأمريكية كي تُلزم إسرائيل بوقف الهجمات مقابل تحريك الملف النووي من جديد. 

وصيغت مسودّة أولية لهدنة مؤقتة تشمل وقف تخصيب مؤقت، وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل اعتراف أميركي بحق إيران في تطوير الطاقة السلمية ورفع جزئي للعقوبات .

في المقابل، رفضت إيران المناقشات حول وقف إطلاق النار في ظل استمرار القصف، حسب مسؤول أبلغ رويترز بأن أي محادثات حول الهدنة يجب أن تُجرى بعد إنجاز الردود العسكرية الإيرانية. 

وجاء هذا التمسك في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن بانعقاد اجتماع طارئ، بدعوة من إيران نفسها، للنظر في الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة الإيرانية، وهي الجلسة التي طالبت فيها طهران بتأكيد حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة .

وتؤكد طهران أنها تبقي الخيار الدبلوماسي على الطاولة، لكنها تربطه حرفياً بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي، معتبرة أن “الخطوة العسكرية حالياً هي المدخل الوحيد لأي حوار”، وفق ما نقلته رويترز عن تصريحات عراقجي. بهذا، يتبدّى أن إيران تراهن على تحقيق توازن بين إعادة فتح قنوات التفاوض مع الغرب واستكمال الرد العسكري، وسط جهود وساطة خليجية دولية، لتفادي انزلاق الموقف إلى صراع أوسع يشعل المنطقة.

وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي العدوان الإسرائيلي طهران وقف العدوان العمليات العسكرية الإسرائيلية إيران الهجمات الإسرائيلية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

ترشيحاتنا

خدام وشباب ايبارشية ميسساجا

سيمبوزيوم عن نيقية لخدام وشباب إيبارشية مسيساجا

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري

سفير مصر ببرلين يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسوني انهالت تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين

الأنبا باخوميوس

تجليس نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري.. صور

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد