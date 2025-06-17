هل نسيان تسبيحة الركوع يستوجب سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب

هل نسيان التسبيح في الركوع تستوجب سجود السهو؟ يتساءل عدد كبير من المسلمين عن أحكام الصلاة، حيث يرغب كل شخص في معرفة كل شيء عن هذه العبادة العظيمة ومنها سؤال يتكرر بين الناس وهو حكم نسيان التسبيح في الركوع أو السجود أثناء الصلاة وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية..

هل نسيان تسبيحة الركوع تستوجب سجود السهو؟

وفي هذا السياق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة التي تتم بدون تسبيحات الركوع والسجود تكون صحيحة، لافتا إلى أن نسيان تسبيحة السجود "سبحان ربى الأعلى" أو الركوع أثناء الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة ويمكن تعويض ذلك بسجود السهو.

وخلال تصريحاته تلفزيونية سابقة له، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تكبيرة الإحرام ركن أساسي في الصلاة نسيانها يبطلها، أما تكبيرات الانتقال فهي سُنة وليست ركنًا، وإذا نُسيت فلا داعي لسجود السهو.

طريقة سجدتي السهو

وفي السياق، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كيفية سجود السهو بأن يؤدي المصلي سجدتين يفعلهما بعد انتهائه من التحيات عليه أن يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم قول الله أكبر ويقعد المصلي، ثم قول الله أكبر ثم يسجد، ثم بعد ذلك الاعتدال والتسليم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، في فيديو منشور لصفحة دار الإفتاء المصرية على منصة يوتيوب بين خلاله أحكام الصلاة وما يتعلق بها، "يجوز للمصلي أن يقوم بسجدتين السهو سواء كانت في صلاة السنة أو صلاة الفرض".

وأوضح أمين الفتوى، أن أي صلاة فرض أو سنة غير صلاة الجنازة لو حصل فيهم سهوا يستدعي سجود السهو فعلى المصلي.

أسباب سجود السهو

يعد سجود السهو بمثابة سد للخلل الذي يغفل عنه المصلي في الصلاة، لذلك هناك أسباب تستدعي من أجلها سجود السهو وهي:

-الشك في الصلاة: أي أن يشك المصلي في صلاته وعليه يجب أن يصحح المصلي خطأة، واختلف العلماء في هذه الحالة ، قال الأحناف أنه إذا شك المصلي في صلاته، فإنه يتم صلاته على غلبة ظنة أي الاعتقاد الأكبر له، فإذا لم يكن لديه غلبة ظن، فإنه يتم الصلاة بناء على ما يتيقن به في نفسه، واستدلوا بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين).

ذهب المالكية والأحناف أنه إذا شك المصلي في صلاته فلا يعلم هل سجد مرة أم مرتين، ففي هذه الحالة يتم المصلي صلاته بناءً على يقينه، ثم يأتي بما شك فيه وبعد ذلك يسجد للسهو، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلي أو اثنتين؟ فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن على اثنتين فأن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعًا؟ فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم) ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان).

ذهب الحنابلة إلى التفريق بين الأمام والمنفرد، فإذا كان الشخص يصلي منفردًا بنى صلاته بناءً على يقينه، وإذا كان إمامًا فيذكره المصلون خلفه بالخطأ، وفي حالة أن المصلي راوده شك بعد انتهاء الصلاة فلا أثر له، أما في حالة شكه بالزيادة أو النقصان حين أداء الصلاة فإنه يسجد للسهو.

-الزيادة في الصلاة: ولها حالتين وهما كالآتي:

الزيادة في أفعال الصلاة: في حالة زاد المصلي في الصلاة يتوجب عليه سجود السهو، كما جاء في السنة النبوية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما زاد أو نقص، قال إبراهيم: وايم الله ما جاء ذلك إلا من قبلي، قال فقلنا سيا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: لا قال فقلنا له الذي صنع، فقال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين قال: ثم سجد سجدتين)، ومن أمثلة الزيادة في الأفعال: زيادة نفس الفعل أو تبديل فعل مكان آخر مثل السجود محل الركوع، أو زيادة ركعة على العدد المطلوب، وفي حالة أن المصلي علم بأنه زاد ركعة فعليه أن يجلس فورًا ويتشهد ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم، أما في الجماعة فينبغي على المأموم أن ينبه الإمام بأي زيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني).

الزيادة في أقوال الصلاة: وهو أن يأتي المصلي بقول مشروع في الصلاة في غير محله مثل القراءة في السجود أو التسبيح في موضع القراءة وكان ذلك من غير قصد، فهنا يستحب سجود السهو، إما إذا كان الكلام الصادر من غير جنس الصلاة وعن قصد فقد بطلت الصلاة.

النقص في الصلاة: ويكون ذلك على حالتين، الحالة الأولى وهي ترك ركن من أركان الصلاة: مثل السجود أو الركوع فتبطل الصلاة بترك هذا الركن عمدًا، أما إذا كان سهوًا الترك سهوًا ماعدا تكبيرة الإحرام، فإذا تذكر المصلي النقص قبل وصوله إلى موضعه، فعليه أن يرجع ويأتي بالركن الناقص ويكمل صلاته، أما إذا كان الذكر بعد وصوله ففي هذه الحالة عليه أن يجعل الركعة التي هو قائم بها عوضًا عن الركعة التي حدث فيها النقص، وفي حالة تذكره بعد السلام من الصلاة فإنه يكمل ما نقصه من صلاته، وما يليه منها، الحالة الثانية وتكون بترك واجب من واجبات الصلاة مثل التسبيح في السجود أو تكبيرات الانتقال في الركعات، فإذا كان عن عمد تبطل الصلاة، أما إذا كان سهوًا ففيه حالات: إذا تذكر المصلي الركن اقبل أداء الركن الذي يليه، يترتب عليه سجود السهو.