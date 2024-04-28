تذاكر مجانية للجالية المصرية في غانا لحضور مباراة الزمالك ودريمز

تمكنت إدارة نادي الزمالك من تأمين عدد من التذاكر المجانية للجالية المصرية المقيمة في غانا، لحضور مباراة فريقهم ضد دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يُقام اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت غانا، وذلك في مبادرة تهدف إلى دعم الفريق وتشجيعه خلال هذه المواجهة الحاسمة.

وقد قام الدكتور حسام المندوه، الذي يشغل منصب أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق في غانا، بالتنسيق مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة، لتوزيع هذه التذاكر على أعضاء الجالية المصرية والمشجعين القادمين من مصر لدعم الزمالك في هذه المباراة المهمة.