مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عائشة بن أحمد في "بدون سابق إنذار"

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، لتؤكد بدورها أن هذه الشخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت عائشة بن أحمد في تصريحات لها، أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

وكانت قد تألقت أيضاً في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، من بطولة الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، وإخراج تامر نادي.

من ناحية أخرى ينتظر آسر ياسين عرض مسلسله الجديد موعد مع الماضي ، والمقرر عرضه علي نتفليكس .

ويشارك في المسلسل محمود حميدة وآسر ياسين ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، يشاركهم صبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاء وتامر نبيل وهدى المفتي.

المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري، ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات هذا العام، ويتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية"، إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي، المسلسل من إنتاج Charisma Group ، وتولى الإنتاج التنفيذي محمد مشيش.