مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

يواصل صناع مسلسل بدون سابق إنذار تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل ، حيث تدور احداثه في 15 حلقة.

مسلسل بدون سابق انذار من بطولة اسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح من إخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة.

من ناحية اخري ينتظر اسر ياسين عرض مسلسله الجديد موعد مع الماضي ، والمقرر عرضه علي نتفليكس .

ويشارك في المسلسل محمود حميدة وآسر ياسين ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، يشاركهم صبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاء وتامر نبيل وهدى المفتي.

المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري، ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات هذا العام، ويتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية"، إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي، المسلسل من إنتاج Charisma Group ، وتولى الإنتاج التنفيذي محمد مشيش.