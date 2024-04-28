قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى.

قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود

وقد تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و77 طلقة عيار 54 مم وهاتف للإتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على فردين من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .



يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن

كما يأتي ذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

قوات حرس الحدود

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