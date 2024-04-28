أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد، 28 أبريل 2024، انخفاضًا جديدًا قبل بداية التعاملات في الأسواق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء جنيهين، وفقًا لأحدث تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية، وجاء هذا التراجع الطفيف بعد حملة "بلاها فراخ" التي جاءت بعد نجاح مقاطعة الأسماك التي حملت شعار “خليها تعفن”.

شاهد الفيديو:

ووفقًا للأسعار المسجلة، فإن سعر الفراخ البيضاء في المزرعة يتراوح بين 80 و81 جنيهًا، في حين يتراوح في المحلات ما بين 88 و95 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي فسجلت حوالي 100 جنيه للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 110 جنيهات للكيلو.

وأرجع عدد من المتخصصين ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة الطلب عليها بسبب حملات مقاطعة الأسماك في عدد من المحافظات.

كانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وهبطت أسعار الدواجن بأكثر من 20 جنيها في الكيلو واحد، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

وشهد سعر الدواجن اليوم الاحد 28-4-2024، ارتفع بنحو 7 جنيهات مسجلا 83 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 76 الأسبوع الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الدواجن سيشهد تراجع خلال الفترة القليلة المقبلة، وتراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق بين 92 و95جنيهًا للكيلو.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

وقال الزيني ، :" مع توفير النقد الأجنبي أصبح هناك وفرة للخامات وأصبح لدينا مخزون استراتيجي للخامات وهناك تراجع في أسعار الخامات بنسبة 30 % ".

وأضاف ثروت الزيني:" الدواجن والبيض لهم طبيعة خاصة وهي سلع لا تقبل التخزين او الاحتكار".

وتابع ثروت الزيني:" سعر كيلو الدواجن في المزرعة اليوم انخفض لـ 75 جنيه ونسبة الانخفاض حوالي 25 %".