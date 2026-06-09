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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمعوني…حماقي يحتفل بألبومه الجديد رفقة صناع العمل

محمد حماقي
محمد حماقي
علا محمد

احتفل الفنان محمد حماقي بطرح ألبومه الغنائي العاشر الجديد الذي يحمل اسم "سمّعوني"، وذلك وسط حضور مميز من صناع الموسيقى وأصدقائه المقربين من الوسط الفني.


شهدت كواليس العمل والاحتفال تعاوناً كبيراً مع نخبة من أبرز صناع "الهيتات" في الوطن العربي مثل الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والملحن عمرو مصطفى، والملحن محمد يحيى، والموزع توما والموزع تميم.


وكان قد أطلق الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سمّعوني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

الألبوم تنوعت الألوان الموسيقية لأغنياته، حيث يحرص على تلبية كل الأذواق.

وتعاون حماقي في هذا الألبوم مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما طرح أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم ضمن أغنيات الألبوم.

وجدد الفنان محمد حماقي التعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية، في أغنية "مشيتي" من ألبوم "سمعوني"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتعبر أغنية "مشيتي" عن المشاعر بشكل درامي مغزولة بكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ديفيد أمين، هذا إلى جانب تولي المهندس أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

محمد حماقي سمّعوني صناع الهيتات الشاعر تامر حسين الملحن عزيز الشافعي

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