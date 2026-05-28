تامر حسين يعلن طرح ألبوم محمد حماقي غدًا على يوتيوب وجميع المنصات

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه على فيسبوك عن طرح ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكتب تامر حسين في منشوره أن الألبوم سيصدر بالتعاون مع عدد من صناع الموسيقى، متمنيًا التوفيق لـ“حماقي” وفريق العمل، قائلاً: “بكرة إن شاء الله ألبوم صديقي الفنان محمد حماقي الساعة 2 ظهرًا على اليوتيوب وجميع المنصات.. بالتوفيق إن شاء الله لحماقي وكل زمايلي الصنّاع المبدعين”

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

تفاصيل أغنية بحرية لشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.