أمير رمسيس: أُجِل وأحترم ذوي الإعاقة وكلامي فُسر لمصالح وأغراض خاصة

أكد المخرج أمير رمسيس تقديره واحترامه لذوي الإعاقة رافضا تفسير ما صدر منه عبر احد البرامج التليفزيونية، وعلى أنه انقاص او هجوم عليهم، مشيرا إلى أنهم أهل وأقارب ومن نسيج كل العائلات ومنهم من تفهموا الأمر بقصده، وحسن النية وليس كما فسر بقصد مصالح أخرى.

وأصدر المخرج أمير رمسيس بيانا قال فيه : أثمن و اشكر كل الأصدقاء المساندين و الذين وضعوا ما ذكرته بشكل كامل في سياق هجومي على نظرية من مقدم البرنامج بتحليل إزهاق الأرواح بشكل جماعي بناء على " الوضع الاقتصادي" و شبهت تفكيره هو شخصيا بسياسة الحزب النازي المقيتة في التنكيل بذوي الإعاقة، ومن اجل ذوي الإعاقة الذين أجلهم و الذين استمعوا لما قلت بشكل كامل و تواصلوا معي تأكيدهم على دعمي و لمن أساء فهم هجومي على طريقة تفكير قاسية دفع ثمنها الآلاف منذ قرن كان أولى أن يتذكر أصحاب البيان المنقوص الظلم الذي وقع على جماعة يفترض أنهم يمثلونها اوضح ان لهم الاحترام و التقدير والمساندة و يمكن مراجعة مؤتمر حق ذوي الإعاقة في ممارسة الفنون العام الماضي و الذي هاجمت فيه تحديد تمكين الفنانين ذوي الإعاقة من ممارسة الفن فقط في أدوار تشبه حالتهم الصحية و ناديت بأن يتم التفكير فيها بشكل كامل و فيديوهات هذا المؤتمر متاحة لمن رغب.

وأضاف أمير رمسيس: توضيحي هذا موجه لذوي الإعاقة وليس لمن حذف و غير من مغزى كلامي لأغراض أخرى لا تمت للإنسانية بصلة.

بيان المجلس القومي للإعاقة

أكد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته القانونية للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتصدي لأى إساءة أو تمييز أو خطاب ينتقص من مكانتهم أو كرامتهم الإنسانية.

وطالب المجلس الجهات المختصة وجهات التحقيق باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ما ورد على لسان المخرج أمير رمسيس من تصريحات خلال استضافته فى أحدى برامج "التوك شو" الشهيرة خلال حلقة تليفزيونية أثناء مناقشة قضية كلاب الشوارع، والتى تضمنت تشبيهاً غير مقبول يمس الأشخاص ذوى الإعاقة وينال من كرامتهم الإنسانية.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا النوع من الخطاب الإعلامى الذى يرسخ للتمييز والإساءة، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الشاشات أو المنصات الإعلامية المختلفة، معربًا عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان المخرج.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوى الإعاقة فى سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصرى والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت المشرف العام على أن الأشخاص ذوى الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أى حوار إعلامي أو مجتمعى، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامى المسؤول الذى يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

ودعت المخرج إلى تقديم اعتذار علني وصريح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عما بدر منه من تصريحات مسيئة، احتراماً لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.