حفلان لأوركسترا سوتشو بقيادة أحمد الصعيدى وتشن شى يانغ 11 يونيو

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلين لأوركسترا سوتشو السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى والمايسترو تشن شى يانغ، أيام الأربعاء والخميس 10 و11 يونيو، على المسرح الكبير، 7:30 مساءًا،

بمناسبة مرور 70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين بالتعاون مع سفارة الصين والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة.

يشارك فى الحفل الأول قائدا مجموعة الفيولينة تشاو بين وعبد الحميد الشويخ ويتضمن برنامجه مختارات من المؤلفات العالمية والمحلية فى القالب الكلاسيكى فى كل من مصر والصين لكل من أحمد الصعيدى، أنطونين دفورجاك، ريمسكى كورساكوف، تشنغ لو، ما هونغى، شى تشيمينغ، يى جوهوى، ماو يوان، ليو تيشان، يوهان شتراوس الثانى، إدوارد جريج، وجان سيبيليوس .

تفاصيل الحفل الثاني

أما الحفل الثانى يقام تحت عنوان ألحان من الشرق ويضم نخبة من الأعمال الشهيرة التى تحمل الروح الشرقية .

يأتى الحفلان ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى مد جسور التواصل الإبداعى مع مختلف الثقافات العالمية بما يعكس رسالة تعزيز الحوار بين الشعوب لترسيخ قيم التفاهم والمحبة عبر الفنون .

جدير بالذكر أن أوركسترا سوتشو السيمفوني تأسس عام 2016 بمبادرة مشتركة من حكومة مدينة سوتشو ومنطقة سوتشو الصناعية، وسرعان ما رسخت مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الأوركسترات الصينية حيويةً وتطلعًا إلى المستقبل، ويجمع بين الخبرة الفنية والطاقة الشابة المتجددة، حيث ينتمى أعضاؤه إلى 16 دولة من أربعة قارات، ليعكس الطابع الدولى والرؤية الفنية المنفتحة، وتحت قيادة المدير الموسيقى تشن شى يانغ والقائد الأساسى شو تشونغ تقدم الأوركسترا برامج مبتكرة وجذابة تجمع بين التميز والتنوع الفنى، تعاونت الأوركسترا مع نخبة من أبرز القادة والعازفين والمنظمات الموسيقية العالمية، وانطلقت أولى الجولات الدولية عام 2017 إلى فرنسا وألمانيا، ومنذ ذلك الحين قدمت عروضاً فى عدد من أهم المسارح والقاعات الموسيقية العالمية منها المركز الوطنى للفنون الأدائية فى بكين، مسرح شنغهاى الكبير، قاعة إسبلاناد للحفلات الموسيقية فى سنغافورة، قاعة سانتورى فى طوكيو، أوبرا أونتر دن ليندن فى برلين، مسرح روناشر فى فيينا وغيرها وفى فبراير 2019 وبدعوة من البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة قدمت أول حفل بمناسبة رأس السنة الصينية فى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.