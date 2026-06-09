الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

يواصل ديو “القمر ديالي”، الذي يجمع النجم اللبناني محمد شاكر والنجم المغربي سعد لمجرد، تحقيق نجاحات استثنائية، مسجلاً إنجازاً عالمياً، لافتاً بوصوله إلى المرتبة السابعة عالمياً ضمن التصنيفات الموسيقية الدولية، في وقت تصدّر فيه قائمة الأغنيات العربية ليحتل المركز الأول عربياً، في خطوة تؤكد الحضور المتنامي للأغنية العربية على الساحة العالمية وقدرتها على المنافسة إلى جانب أبرز الإصدارات الدولية.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز في كون “القمر ديالي” الأغنية العربية الوحيدة التي نافست كبار الإصدارات العالمية واحتلت هذه المرتبة المتقدمة، في وقت اقتصرت فيه المراكز التي سبقتها على أعمال أجنبية.

ويؤكد ذلك المكانة التي حققتها الأغنية عالمياً، وقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع ومتعدد الثقافات حول العالم.





ويتزامن هذا الإنجاز مع استمرار الأغنية في تحقيق أرقام قياسية على المنصات الرقمية، إذ تخطت حاجز 3 ملايين مستمع خلال فترة وجيزة من إطلاقها، وسط تفاعل جماهيري كبير في مختلف الدول العربية والأسواق العالمية، ما يعكس حجم الإقبال الذي حظيت به بفضل ما تحمله من إحساس رومانسي وأداء متناغم جمع بين نجمين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

ويجسّد هذا النجاح ثمرة التعاون الفني الأول بين محمد شاكر وسعد لمجرد، والذي أثمر عملاً استطاع أن يفرض حضوره سريعاً على الساحة الموسيقية، ويؤكد أن الأغنية العربية قادرة على تحقيق انتشار عالمي واسع متى اجتمعت فيها المقومات الفنية والإبداعية الكفيلة بصناعة النجاح والوصول إلى الجمهور بمختلف ثقافاته.

وفي ظل هذا الزخم الفني، يستعد النجم محمد شاكر لإحياء حفل فني ضخم في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة الأردنية عمّان يوم السبت 11 يوليو 2026، إلى جانب النجمة هيفاء وهبي، في أمسية مرتقبة يتوقع أن تستقطب حضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي النجمين.



