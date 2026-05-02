مع اقتراب نهاية عقده.. إصابة قائد ريال مدريد| تفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد، يوم السبت، عن إصابة قائده داني كارفاخال في قدمه، وذلك مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من عقده الذي ينتهي في يونيو.

ولم يُحدد ريال مدريد موعدًا لعودة اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 34 عامًا، إلا أن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنه قد يغيب لمدة تصل إلى أسبوعين، مما يُشير إلى إمكانية مشاركته في المباراة الأخيرة للفريق على أرضه هذا الموسم ضد أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشارك كارفاخال، الذي خاض 448 مباراة مع النادي، في 20 مباراة فقط هذا الموسم بسبب المنافسة الشديدة من ترينت ألكسندر-أرنولد.

وقال ريال مدريد في بيان: "تم تشخيص إصابته بكسر في السلامية البعيدة للإصبع الخامس من قدمه اليمنى".

ويحلّ ريال مدريد ضيفًا على إسبانيول يوم الأحد قبل أن يسافر إلى برشلونة لمواجهة الكلاسيكو في العاشر من مايو. وتشمل مبارياته المتبقية أيضًا مباراتين ضد ريال أوفيدو وإشبيلية.

ويُعاني حامل لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة من موسم مخيب للآمال، إذ يتأخر عن برشلونة بفارق 11 نقطة بعد 33 مباراة، وقد خرج من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ.