عرض خاص لفيلم برشامة تمهيدا لعرضه في العيد .. تفاصيل

يستعد صناع فيلم برشامة لإقامة عرض خاص يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الفطر.



الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمره، مصطفى غريب، حاتم صلاح، من تأليف شيرين دياب، خالد دياب، أحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.



تدور أحداث فيلم برشامة في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



ويعود هشام ماجد للسينما من خلال الفيلم بعد غيابه عن موسم رمضان 2026، والفيلم من إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير.