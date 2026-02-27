قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا اليوم الجمعة

محمد صبري عبد الرحيم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (٣٥) مسجدًا اليوم الجمعة ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م، حيث تم إنشاء وبناء (١١) مسجدًا جديدًا، وإحلال وتجديد (١٦) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٨) مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٨٨٦) مسجدًا من بينها (٦٩٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (١٨٨) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٣٧٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣٦ مليارًا و ٨٣٤ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الإسماعيلية:


تم إحلال وتجديد مسجد النصر بعزبة صبيح – مركز القنطرة غرب.
تم صيانة وتطوير مسجد عباد الرحمن بقرية عين غصين – مركز ومدينة فايد؛ ومسجد الحكمة الشاذلية – مدينة الإسماعيلية.


وفي محافظة البحيرة:


تم إحلال وتجديد مسجد فتح الله بقرية بركة غطاس – مركز أبو حمص؛ ومسجد الوحدة بقرية أبيس 5 – مركز كفر الدوار؛ ومسجد عزبة المية بقرية بطورس – مركز أبو حمص؛ ومسجد سراندو البحري بقرية البرنوجي – مركز دمنهور.


وفي محافظة الوادي الجديد:


تم إنشاء وبناء مسجد الفاروق عمر بالقرية الثالثة بقرية درب الأربعين – مركز باريس.


وفي محافظة كفر الشيخ:


تم إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن بقرية أبو عوض – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الهادي بقرية غرب تيرة – مركز الحامول.
تم صيانة وتطوير مسجد الروضة القديم بقرية قمسيون غرب – مركز مطوبس. 


وفي محافظة أسوان:


تم إنشاء وبناء مسجد بلال بقرية أرمنا بعنيبة - مركز نصر النوبة؛ ومسجد آل حماد بالحي الثاني بمجاورة ٢ – مدينة أسوان الجديدة؛ ومسجد السلطان بالحي الثاني بمجاورة ٣ – مدينة أسوان الجديدة؛ ومسجد الصحابة بمنطقة الجبل البحري بقرية الرقبة – مركز دراو.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الشهيد محمد زكي بقرية القناوية – مركز نجع حمادي.
تم إنشاء وبناء مسجد الزهراء بمجاورة الرحاب بالحي الثاني – مدينة قنا الجديدة.

وفي محافظة أسيوط:


تم إحلال وتجديد مسجد أولاد محجوب بقرية الأنصار – مركز القوصية؛ ومسجد عبده حسانين بقرية بصرة – مركز الفتح.
تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية نزلة عبد اللاه – مركز أسيوط؛ ومسجد خالد بن الوليد بقرية القرشية – مركز ديروط. 


وفي محافظة القليوبية:


تم إحلال وتجديد مسجد الصديق بقرية أجهور الكبرى – مركز طوخ.
تم إنشاء وبناء مسجد رياض الصالحين بقرية ميت راضي – مركز بنها.


وفي محافظة بني سويف:


تم إنشاء وبناء مسجد العمدة المحجري بقرية تزمنت الشرقية – مركز بني سويف؛ ومسجد الهادي بالحي الخامس بالمجاورة الأولى – بندر بني سويف.
تم صيانة وتطوير مسجد الفاروق بقرية بني عفان – مركز بني سويف.


وفي محافظة الجيزة:


تم إحلال وتجديد مسجد غماري بعزبة غماري بقرية الودي – مركز الصف؛ ومسجد الشيخ فارس – مركز أطفيح.


وفي محافظة الغربية:


تم إنشاء وبناء مسجد المصطفى بقرية محلة منوف – مركز طنطا.


وفي محافظة المنوفية:


تم إحلال وتجديد مسجد النور والهدى بقرية منيل دويب – مركز أشمون.


وفي محافظة الأقصر:


تم إنشاء وبناء مسجد سيدنا حمزه بقرية كوم البعيرات – مركز ومدينة القرنة.
تم صيانة وتطوير مسجد الملهف بقرية أرمنت الحيط  - مركز ومدينة أرمنت.


وفي محافظة مطروح:


تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بقرية علوش – مركز مطروح.


وفي محافظة المنيا:


تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية العقولا – مركز مغاغة.


وفي محافظة دمياط:


تم صيانة وتطوير مسجد محمود حسن بعزبة عطا لله بقرية سيف الدين - مركزالزرقا.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

