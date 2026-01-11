هل الذهب أفضل بديل لشهادات الـ27%؟.. سعيد إمبابي يوضح

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن الذهب في عام 2025 كان له تأثير كبير في الإستثمارات، والتي وصلت لـ 70%، والتي تفوقت على شهادات الـ 27% الخاصة بالبنوك، بينما الفضة حققت 170% أرباح، وهو ما يعكس الإستثمار الجيد في الذهب، على خلاف الشهادات الأخرى.

وقال سعيد إمبابي، حلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أنه متوقع أن تشهد الفترة المقبلة قممًا سعرية أعلى، خاصة مع استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا قد تصل بسهولة إلى 5 آلاف دولار للأوقية خلال السنوات المقبلة.

المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن السوق يتحرك حاليا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست القمة النهائية للذهب.