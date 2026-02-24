أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لجدة وهل تارك الصلاة كافر؟ .. علي جمعة يحسم الجدل وهذه أنواع الكفر الـ 3

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لجدة اليوم

اكد الاعلامي احمد موسى أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم في مدينه جده بالمملكة العربية السعودية، بحفاوة كبيرة.

دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

سيدة أعمال: سافرت برة لتعلم صنعة الحلي.. والنجاح جاء بالتجربة والخبرة

قالت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إنّها قررت استكمال دراستها عندما شعرت أن معلمها لم يعد قادرًا على مواكبة تطورها الفكري والفني.

وقالت: "لما حسيت إنه معلمي مش قادر على تطور فكري، ما هو فكري إنتي كل ما بتتحسني بتطوري فكرك، وإنتي لما بتطوري فكرك محتاجة اللي قدامك تقنياً يبقى على مستواكي"، موضحة، أن معلمها كان متميزًا فيما يعرفه، لكنه لم يعد قادرًا على مواكبة طموحها المتصاعد.

من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان.

رامز جلال: زيزو عامل شعره بالنشابه

وقد نال اللاعب أحمد السيد زيزو، قسطا وفيرا من السخرية من رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش.

وسخر رامز من تسريحة شعر زيزو، قائلا" شعره عامله كدا إزاي.. عشان يطلع كده لازم يعمله بالنشابه بتاعت الرقاق.

ثلاثة أمخاخ في جسم الإنسان؟ جمال شعبان يعلن مفاجأة.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القلب ليس مجرد أربع حجرات: أذين أيمن وأذين أيسر، وبطين أيمن وبطين أيسر، يضخ الدم على مدار الساعة.

هل تارك الصلاة كافر؟ .. علي جمعة يحسم الجدل وهذه أنواع الكفر الـ3

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن مسألة تكفير تارك الصلاة من القضايا التي أثير حولها جدل فقهي واسع بين العلماء، موضحًا أن مفهوم "الكفر" في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، بل يحمل دلالات متعددة تختلف باختلاف السياق الشرعي.

زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش

دخل لاعب النادي الأهلي احمد زيزو في نوبه من الغضب المتواصل عقب اكتشافه وقوعه فريسة لرامز جلال ضمن برنامج رامز ليفل الوحش.

ضربته بالطاولة في وشه| شاهد انفعال أيتن عامر في ألف ليلة وليلة

وقعت الفنانة أيتن عام، ضحية مقلب الف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرضت فيه لمواقف محرجة.

عمرو الليثي: رمضان فرصة حتي نعيد ترتيب وتصحيح قلوبنا ونغلق أبواب الذنوب المفتوحة

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان : الاسم اللي اخترناه النهاردة من أسماء الله الحسنى هو: العدل ، أنتم عارفين إن الدنيا كلها بتدور حوالين كلمة واحدة هي العدل، وعلشان كده ربنا سمى نفسه العدل، مش علشان الظلم منتشر، لكن علشان يطمن المظلوم.

وأضاف العدل يعني كل شئ في مكانه الصحيح، لا زيادة ولا نقص، ولا ميل ولا هوى. العدل هو اللي ما بيظلمش حد، وما بينساش حد، العدل حكمة وتوقيت وميزان، عمره ما اختل.

وتابع ان العدل عارف نيتك حتى لو أساء الناس فهمك، وعارف صدقك حتى لو الدنيا كلها اتهمتك بالكذب، مش محتاج شاهد، ومش مستنى شكوى، لأن يرى ما لا نرى، ويعلم ما تخفيه القلوب.