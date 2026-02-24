قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
تعالد إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لماذا أمر النبي بالسحور في رمضان للصائمين؟.. احذر تركه لـ 12 سببا
الأهلي يهزم سموحة بهدف نظيف ويعتلي صدارة الدوري مؤقتًا
ترامب يكشف حقيقة خلافه مع رئيس الأركان الأمريكي حول ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة السيسي لجدة وهل تارك الصلاة كافر؟ .. علي جمعة يحسم الجدل وهذه أنواع الكفر الـ 3

التوك شو
التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لجدة اليوم

اكد الاعلامي احمد موسى أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عصر اليوم في مدينه جده بالمملكة العربية السعودية، بحفاوة كبيرة.

دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل

حلت الراقصة دينا، ضيفة على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

سيدة أعمال: سافرت برة لتعلم صنعة الحلي.. والنجاح جاء بالتجربة والخبرة

قالت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إنّها قررت استكمال دراستها عندما شعرت أن معلمها لم يعد قادرًا على مواكبة تطورها الفكري والفني.

وقالت: "لما حسيت إنه معلمي مش قادر على تطور فكري، ما هو فكري إنتي كل ما بتتحسني بتطوري فكرك، وإنتي لما بتطوري فكرك محتاجة اللي قدامك تقنياً يبقى على مستواكي"، موضحة، أن معلمها كان متميزًا فيما يعرفه، لكنه لم يعد قادرًا على مواكبة طموحها المتصاعد.

من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش

حل اللاعب أحمد السيد زيزو، مساء اليوم، ضيف خامس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان.

رامز جلال: زيزو عامل شعره بالنشابه

وقد نال اللاعب أحمد السيد زيزو، قسطا وفيرا من السخرية من رامز جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش.

وسخر رامز من تسريحة شعر زيزو، قائلا" شعره عامله كدا إزاي.. عشان يطلع كده لازم يعمله بالنشابه بتاعت الرقاق.

ثلاثة أمخاخ في جسم الإنسان؟ جمال شعبان يعلن مفاجأة.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن القلب ليس مجرد أربع حجرات: أذين أيمن وأذين أيسر، وبطين أيمن وبطين أيسر، يضخ الدم على مدار الساعة.

هل تارك الصلاة كافر؟ .. علي جمعة يحسم الجدل وهذه أنواع الكفر الـ3

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن مسألة تكفير تارك الصلاة من القضايا التي أثير حولها جدل فقهي واسع بين العلماء، موضحًا أن مفهوم "الكفر" في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، بل يحمل دلالات متعددة تختلف باختلاف السياق الشرعي.

زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش

دخل لاعب النادي الأهلي احمد زيزو في نوبه من الغضب المتواصل عقب اكتشافه وقوعه فريسة لرامز جلال ضمن برنامج رامز ليفل الوحش.

ضربته بالطاولة في وشه| شاهد انفعال أيتن عامر في ألف ليلة وليلة

وقعت الفنانة أيتن عام، ضحية مقلب الف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرضت فيه لمواقف محرجة.

عمرو الليثي: رمضان فرصة حتي نعيد ترتيب وتصحيح قلوبنا ونغلق أبواب الذنوب المفتوحة

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان : الاسم اللي اخترناه النهاردة من أسماء الله الحسنى هو: العدل ، أنتم عارفين إن الدنيا كلها بتدور حوالين كلمة واحدة هي العدل، وعلشان كده ربنا سمى نفسه العدل، مش علشان الظلم منتشر، لكن علشان يطمن المظلوم.

وأضاف العدل يعني كل شئ في مكانه الصحيح، لا زيادة ولا نقص، ولا ميل ولا هوى. العدل هو اللي ما بيظلمش حد، وما بينساش حد، العدل حكمة وتوقيت وميزان، عمره ما اختل.

وتابع ان العدل عارف نيتك حتى لو أساء الناس فهمك، وعارف صدقك حتى لو الدنيا كلها اتهمتك بالكذب، مش محتاج شاهد، ومش مستنى شكوى، لأن يرى ما لا نرى، ويعلم ما تخفيه القلوب.

الراقصة دين زيزو رامز ليفل الوحش عزة فهمي الدكتور علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: لن تجد دينًا ولا فلسفة تهتم بالعقل مثل الإسلام

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: «لا عقل في الدين» عبارة جاءت في سياقات دينية غير إسلامية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: النبي ربط شهر الصيام برؤية الهلال ليكون قائما على العلامات الشرعية

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

فيديو

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد