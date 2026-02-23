سيدة أعمال: سافرت برة لتعلم صنعة الحلي.. والنجاح جاء بالتجربة والخبرة

قالت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، إنّها قررت استكمال دراستها عندما شعرت أن معلمها لم يعد قادرًا على مواكبة تطورها الفكري والفني.

وقالت: "لما حسيت إنه معلمي مش قادر على تطور فكري، ما هو فكري إنتي كل ما بتتحسني بتطوري فكرك، وإنتي لما بتطوري فكرك محتاجة اللي قدامك تقنياً يبقى على مستواكي"، موضحة، أن معلمها كان متميزًا فيما يعرفه، لكنه لم يعد قادرًا على مواكبة طموحها المتصاعد.

وأضافت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنها بدأت تتجه إلى تصميم قطع ثلاثية الأبعاد، معتبرة أن الحلي ليس مجرد صنعة بل "نحت مصغر"، قائلة: "كنت عايزة أعمل 3D يعني حاجة ليها فورم، لأن الـمجوهرات ده نحت مصغر".

وأكدت أن مسيرتها لم تكن قفزة مفاجئة بل تطورًا تدريجيًا: "هو شوية شوية، حاجات بتجر بعض"، في إشارة إلى أن النجاح جاء نتيجة تراكم الخبرة والتجربة، وليس عبر خطوات محسوبة سلفًا أو سعي وراء الشهرة.