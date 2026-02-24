أهم أخبار توك شو... أحمد موسى يكشف سر التقارب المصري السعودي.. وخبراء يتوقعون الحرب الأمريكية الايرانية

نشر موقع صدى البلد الاخباري علي مدار الساعة مجموعة من الاخبار الهامة والعاجلة ومنها..

كبر 10 سنين.. جمال العدل: حسين لبيب مينفعش يمسك الزمالك

أكد المنتج جمال العدل، أن الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بسبب رئاسته لنادي الزمالك أصبح أكبر من عمره بما يزيد عن 10 سنوات، قائلًا: "حسين لبيب كبر 10 سنين وجاله أمراض بسبب الضغط الكبير الذي يقع عليه خلال رئاسته للزمالك".

هل يحدث انقلاب ضد المرشد الإيراني لصالح أمريكا.. كلمة السر عند الحرس الثوري.. فيديو

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، ن إيران على مستوى التسليح تعاني من مشكلات كثيرة، مشيرا إلى أنها حاولت خلال الفترة الماضية مداواة القدرات الجوية.

أحمد موسى: زيارة الرئيس السيسي للسعودية مهمة لأمن واستقرار المنطقة بالكامل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي قام بزيارة أخوية إلى السعودية، موضحًا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي استقبل الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة.

عبدالمنعم سعيد: إسرائيل تعيش قلقًا بسبب التحالف المصري - السعودي

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن العلاقات بين مصر والسعودية دائمًا بينها تنسيق، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا، وأن تقابل القادة يعني أن هناك شيئًا يحتاج إلى الحديث المباشر.

عبدالمنعم سعيد: حماس سبب ما يحدث بالضفة الغربية

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن العلاقات بين مصر والسعودية دائمًا بينها تنسيق، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا، وأن تقابل القادة يعني أن هناك شيئًا يحتاج إلى الحديث المباشر.

عماد الدين حسين: العلاقات المصرية السعودية التاريخية والاستراتيجية حجر زاوية لحفظ الأمن في المنطقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاء سمو الأمير محمد بن سلمان تأتي في توقيت حساس، تعكس الأهمية الكبيرة للتنسيق بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الإقليمية.