قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
محمد صلاح.. الملك المصري بين أعظم صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 استقرارا مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب المختلفة وسعر الجنيه الذهب. 

فيما يلي تفاصيل الأسعار:

 سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: سعر البيع 7,986.56 جنيه، سعر الشراء 8,226.16 جنيه

 عيار 22: سعر البيع 7,321.02 جنيه، سعر الشراء 7,540.65 جنيه 

 عيار 21 اليوم: سعر البيع 6,988.24 جنيه، سعر الشراء 7,197.89 جنيه 

عيار 18: سعر البيع 5,989.92 جنيه، سعر الشراء 6,169.62 جنيه 

عيار 14: سعر البيع 4,658.83 جنيه، سعر الشراء 4,798.59 جنيه

 عيار 12: سعر البيع 3,993.28 جنيه، سعر الشراء 4,113.08 جنيه

 عيار 10: سعر البيع 3,327.73 جنيه، سعر الشراء 3,427.57 جنيه 

عيار 9: سعر البيع 2,994.96 جنيه، سعر الشراء 3,084.81 جنيه

 عيار 8: سعر البيع 2,662.19 جنيه، سعر الشراء 2,742.05 جنيه

 عيار 6: سعر البيع 1,996.64 جنيه، سعر الشراء 2,056.54 جنيه

 الجنيه ذهب 24 قيراط: 63,892.50 جنيه للبيع، 65,809.28 جنيه للشراء 

الجنيه ذهب 21 قيراط: 55,905.94 جنيه للبيع، 57,583.12 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب الذهب سعر الجنيه اسعار الذهب سعر الجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

تسريب.. أصغر سيارة آودي كهربائية بالكامل تظهر لأول مرة| صور

آودي الكهربائية
آودي الكهربائية
آودي الكهربائية

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد