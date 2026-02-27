قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
محافظات

فريق طبي بجامعة المنصورة ينجح في إنقاذ حياة طفلة بجراحة دقيقة نادرة

مستشفى الطوارئ
مستشفى الطوارئ
همت الحسينى

نجح فريق طبي متخصص بمركز جراحة القلب والصدر في إنقاذ حياة طفلة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 11 عامًا، بعد إجراء تدخل جراحي دقيق لعلاج حالة مرضية نادرة وخطيرة تمثلت في تمدد مرضي حاد بالشريان الأيمن الرئيسي أسفل عظمة الترقوة داخل القفص الصدري، وهو أحد الشرايين الحيوية المسؤولة عن إمداد الفص الأيمن من المخ والرقبة والذراع الأيمن بالدم، في حالة كانت تمثل تهديدًا مباشرًا لحياتها.

 استقبلت  مستشفى الطوارئ الطفلة، وهي تعاني من أعراض صحية حادة استدعت التدخل الطبي الفوري، حيث كشفت الفحوصات والأشعة التشخيصية عن وجود تمدد خطير بالشريان، بما يحمل احتمالية حدوث نزيف حاد أو إصابة دماغية جسيمة أو فقدان كامل لوظائف الذراع الأيمن حال عدم التدخل العاجل.

وعلى الفور، وبمتابعة مباشرة من الدكتور أمير فكري، مدير مستشفى الطوارئ، جرى تشكيل فريق طبي متعدد التخصصات للتعامل مع الحالة، مع رفع درجة الاستعداد الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الطفلة بصورة عاجلة إلى مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية.

وخضعت الحالة لمناظرة طبية دقيقة شملت مراجعة كافة الفحوصات والتقييمات الإكلينيكية، أعقبها تجهيز فوري لغرفة العمليات، والبدء في الاستعداد لإجراء استبدال للشريان باستخدام رقعة وعائية متخصصة حال تطلبت الحالة ذلك، نظرًا لحساسية موقع الشريان داخل القفص الصدري وتأثيره المباشر على تدفق الدم إلى المخ والأطراف.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور نور الدين نعمان، أستاذ جراحة القلب والصدر، بمشاركة الدكتور حسام الوكيل، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد سند، أستاذ جراحة القلب والصدر، إلى جانب فريق من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، حيث استمرت الجراحة الدقيقة نحو أربع ساعات متواصلة، تمكن خلالها الفريق الطبي من إصلاح التمدد الشرياني دون الحاجة إلى استبدال الشريان، مع الحفاظ الكامل على كفاءة تدفق الدم إلى المخ والذراع.

وخرجت الطفلة من غرفة العمليات في حالة مستقرة دون أي تأثيرات عصبية أو وظيفية، وتم نقلها إلى العناية المركزة لاستكمال الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بنجاح الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة الطبية المتكاملة التي تمتلكها مستشفيات جامعة المنصورة، وقدرتها على التعامل الفوري مع الحالات الحرجة والنادرة وفق أحدث النظم الطبية العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى الطوارئ تمثل ركيزة أساسية داخل المنظومة العلاجية بالجامعة، لما تقوم به من دور محوري في سرعة استقبال وتشخيص الحالات الحرجة واتخاذ القرار الطبي في التوقيت المناسب، بما يسهم بصورة مباشرة في رفع نسب إنقاذ المرضى وتقليل المضاعفات الخطرة.

ويؤكد هذا النجاح استراتيجية جامعة المنصورة الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة، ودعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتطوير منظومة الرعاية العاجلة بما يرسخ مكانة مستشفياتها الجامعية كأحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في تقديم الرعاية المتقدمة للحالات الحرجة والمعقدة على مستوى الجمهورية.

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

