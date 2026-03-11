قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
طلب إحاطة فى النواب لمنع نزيف الإيرادات الاستراتيجية بسبب الأوضاع بالمنطقة

ماجدة بدوى

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة الخارجية والتموين بشأن حول ثلاثة مصادر رئيسية للقلق الاقتصادي في ظل التوترات الإقليمية، وما قد يترتب عليها من تداعيات مباشرة على موارد الدولة وأمن الطاقة والغذاء مشيراً إن احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة أي اضطرابات بمضيق هرمز، وانخفاض الإيرادات السياحية بسبب الصورة الذهنية المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن مخاطر تراجع واردات الغاز الطبيعي، وتمثل جميعها تحديات تمس الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :ما حجم الخسائر التقديرية المتوقعة في إيرادات قناة السويس حال استمرار أو تصاعد النزاع الإقليمي؟ وهل توجد خطة بديلة لتعويض أي تراجع محتمل؟ وما السيناريوهات التي أعدتها الحكومة للتعامل مع انخفاض محتمل في عائدات السياحة، خاصة في ظل حساسية القطاع لأي توترات إقليمية؟ وما مدى جاهزية الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في حال توقف أو تراجع الإمدادات الخارجية؟ وكيف ستتعامل وزارة المالية مع أي ضغوط إضافية على الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي نتيجة هذه التطورات؟
وهل توجد خطة تنسيق متكاملة بين الوزارات المعنية لضمان استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية ومنع أي موجات تضخمية جديدة؟ 

مقترحاً مجموعة من الخطوات القابلة للتنفيذ للتغلب على هذه التحديات وفى مقدمتها التعاقد المسبق على شحنات غاز مسال من دول بديلة مثل الجزائر أو ليبيا أو روسيا بعقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين الإمدادات ، وتسريع خطط التوسع في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد النسبي على الغاز في توليد الكهرباء خلال العامين القادمين مع إنشاء صندوق تحوّط مالي لمواجهة تقلبات إيرادات قناة السويس والسياحة، يمول من فوائض استثنائية أو أدوات تحوط دولية ، وإطلاق حملة ترويج سياحي دولية عاجلة تؤكد استقرار المقاصد السياحية المصرية وبُعدها عن بؤر النزاع.

وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن الاقتصاد لا ينتظر، والأسواق لا ترحم، والأزمات الإقليمية قد تتحول في لحظة إلى عواصف مالية. ومن ثم، فإن التحرك الاستباقي لم يعد رفاهية بل ضرورة وطنية ، مطالباً الحكومة بإعلان خطة طوارئ واضحة وشفافة أمام البرلمان والشعب، حتى نواجه التحديات بوعي واستعداد، لا بردود أفعال متأخرة .. حفظ الله مصر وأمنها الاقتصادي.

طلب إحاطة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء التوترات الإقليمية

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

الأوقاف

وزارة الأوقاف تعلن النتيجة النهائية لمسابقة عامل مسجد

استطلاع هلال شهر شوال

دار الإفتاء: الخميس بعد القادم سيتم استطلاع هلال شهر شوال ..اغتنم ما تبقى من رمضان

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان واستعدادات عيد الفطر المبارك

وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لبحث متابعة جهود الوزارة في رمضان

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

