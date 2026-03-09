طلب إحاطة بشأن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على العمالة المصرية في الخليج

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتعاون الدولي، ووزير العمل، وذلك بشأن التداعيات السلبية المحتملة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج العربية.

وأوضح البيومي أن التطورات المتسارعة في المنطقة وما يصاحبها من توترات عسكرية واعتداءات متبادلة تثير مخاوف حقيقية بشأن أوضاع ملايين المصريين العاملين في دول الخليج، والذين يقدَّر عددهم بنحو 8 ملايين مصري، ويُعدّون أحد أهم مصادر تحويلات النقد الأجنبي إلى مصر.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقترب من 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي بين سوق العمل الخليجي والاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أي اضطراب طويل الأمد في تلك الأسواق قد ينعكس سلبًا ليس فقط على أوضاع العمالة المصرية، بل أيضًا على الاستقرار الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى توقف بعض القطاعات الاقتصادية أو عودة أعداد من العمالة المصرية إلى البلاد نتيجة المخاوف الأمنية، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على سوق العمل المحلي والموازنة العامة للدولة.

وشدد النائب على أهمية تحرك الحكومة بشكل استباقي ووضع خطة طوارئ واضحة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن حماية المواطنين المصريين في الخارج، ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية المحتملة لأي تراجع في تحويلات العاملين بالخارج.

وطالب البيومي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية الراهنة.