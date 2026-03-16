دينا أبو الخير: آسيا بنت مزاحم إيمانها كان أقوى من طغيان فرعون وتمسكت بالحق

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن قصة زوجة فرعون، آسيا بنت مزاحم، تمثل نموذجًا قويًا للمؤمنين، موضحة أن القرآن ضرب بها مثالًا لكل من آمن واستجاب للحق.

وأضافت خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن آسيا بنت مزاحم آمنت بربها بعد أن شهدت أفعال فرعون الظالمة، وطلبت من الله بيتا في الجنة، وأنها نجت من بطش فرعون وقومه الظالمين، مؤكدة أن هذا المثل القرآني يبرز الهداية والثبات على الإيمان رغم المحيط الطاغي.

وأشارت إلى أن آسيا بنت مزاحم لم تكن من الصحابيات أو أمهات المؤمنين، لكنها ضربت أروع مثال لكل مؤمن، لأنها آمنت بالحق وتمسكت به رغم وجود الطغيان حولها، ورأت في موسى وهارون عليهم السلام دليل هداية ونورًا في حياتها.