قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: غاب إمام عاشور فأختفى الأهلي هجوميا وتعادل مع يانج أفريكانز

الاهلي
الاهلي

علق الناقد الرياضي إسلام صادق علي غياب إمام عاشور من مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري ابطال افريقيا.

الأهلي ويانج أفريكانز 

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"غاب إمام عاشور فأختفى الأهلي هجوميا وتعادل مع يانج أفريكانز ايجابياً وحافظ على صدارة المجموعة بأداء غير مقنع ولم تفلح تغييرات توروب في تحقيق الانتصار وعلامة إستفهام على أداء زيزو!".

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره يانج أفريكانز بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 8 نقاط يليه فى المركز الثاني فريق يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

وجاء فى المركز الثالث فريق الجيش الملكي برصيد نقطتين فيما تذيل فريق شبيبة القبائل الجزائري ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

بدأ اللقاء بإستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية تمر إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ فى الدقيقة العاشرة مصطفي شوبير مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

 وتعرض في الدقيقة 22 طاهر محمد طاهر للإصابة إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأحرز ابراهيم حماد هدف فريق يانج أفريكانز الأول فى شباك الأهلي فى الوقت بدل الضائع.

ونجح ياسر إبراهيم فى الشوط الثاني في التصدي لتسديدة قوية أطلقها أحد لاعبو يانج أفريكانز.

أدرك المالي إليو ديانج هدف التعادل لفريق الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز فى الدقيقة 60.

ودفع الدانماركي ييس توروب بالثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بدلا من طاهر محمد طاهر ومروان عطية.

الاهلي يانج أفريكانز إسلام صادق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

سعر العملات الأجنبية

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 31-1-2026

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات محطة محولات كهرباء توسعات شرق وجنة بالشيخ زايد

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمداخل بمدينة الشيخ زايد

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد