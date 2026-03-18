الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. ميار الببلاوي تعتذر لـ وفاء عامر وشيرين.. أخبار التوك شو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد فرحات: محبة آل البيت عبادة ووسيلة للتقرب إلى الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن حب آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر ديني عظيم، مشيرًا إلى أن الاقتراب من الله سبحانه وتعالى يكون بمحبة أهل البيت والاقتداء بسيرهم، أمر محمود.

وقال فرحات، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن آل البيت يشملون زوجات النبي الكريم، والإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين، والسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وسائر أهل وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم.

نهال طايل: على الجميع التمسك بالطاعة حتى لو كانت بسيطة

قالت الإعلامية نهال طايل إن على كل شخص أن يتمسك بالطاعة حتى لو كانت بسيطة في نظره، وإنه يجب على الجميع السعي للتغيير والتوبة حتى لو كانت الذنوب كبيرة.

وأضافت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج "إحنا لبعض" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الله يفتح لعباده أبواب الطاعة والاستغفار، وأنه لا يترك أحدًا وفي قلبه خيرًا، حتى في أوقات الحزن.

ولفتت إلى أن الله لا يكسر أحدًا، وأننا على أعتاب استقبال العيد، ولا يعلم أحد ما إذا كنا سنعيش حتى رمضان المقبل أم لا، لذا علينا أن ندعو الله بالخير ونحرص على الأعمال الصالحة.

يجوز للحامل إخراج كفارة عن عدم الصيام بدلًا من القضاء.. في هذه الحالة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن مسألة صيام الحامل والمرضع من القضايا التي تشهد اختلافًا فقهيًا بين أهل العلم، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف المرأة الصحية ورفعت عنها الحرج في حالات المشقة.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأصل في هذه الحالات هو القضاء، إذا لم يكن هناك عذر يمنع المرأة من صيام ما أفطرته، مؤكدة أن الأخذ بالرأي الأحوط يقتضي قضاء الأيام الفائتة متى كانت قادرة على ذلك دون ضرر.

وأضافت أن هناك رأيا آخر لبعض الصحابة، مثل عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب، يرى أنه في حال تعذر القضاء بسبب تتابع الحمل والرضاعة، يجوز للمرأة إخراج كفارة عن الأيام التي أفطرتها بدلًا من القضاء، خاصة إذا استمر العذر لفترات طويلة.

إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، توقعات الطقس لليوم، الأربعاء، والأيام المقبلة، وسط تأثر البلاد بمنخفض سطحي سيؤدي إلى حالة عدم استقرار في الطقس.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «الهيئة العامة تحذر من وجود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم، بسبب تأثر البلاد بوجود منخفض سطحي، وهو منخفض متعمق بشكل كبير وهناك كتل هوائية أيضًا».

وأضافت “غانم” أن هذه العوامل ستساعد على وجود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، واليوم يتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار، والتي بدأت بالفعل في الساعات الماضية في بعض المحافظات.

ميار الببلاوي توجه رسالة لـ وفاء عامر وشيرين وتكشف أمورا خاصة لأول مرة

تصدرت تصريحات الفنانة ميار الببلاوي مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد حديثها عن الخلاف القائم بينها وبين الفنانة وفاء عامر، وأن المتسبب في ذلك كان أحد الصحفيين، بعد الحصول منها على تصريح بشأن أحد الأعمال الفنية، كما تحدثت عن شيرين عبد الوهاب، وتعرضها لأعمال سحر، وزواجها الكثير من أجل الإنجاب.

كيف تستغل عيد الفطر في تقوية علاقاتك؟.. تفاصيل

تحدثت بسنت البربري، خبيرة التنمية البشرية، عن أفضل الطرق لاستغلال أيام عيد الفطر المبارك في تقوية العلاقات الإنسانية وبناء رصيد عاطفي مع الأشخاص المقربين.

وأوضحت بسنت البربري، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" على شاشة قناة “صدى البلد”، أن الأعياد لا تقتصر على الاحتفال فقط، بل تمثل فرصة مهمة للتسامح والتقارب وكسر الروتين اليومي.

الصحة الإسرائيلية: 192 مصابا خلال 24 ساعة و3727 منذ بداية الحرب

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الإسرائيلية، قالت إن هناك 192 مصابا خلال 24 ساعة و3727 مصابا منذ بداية الحرب بينهم 74 يتلقون العلاج.

وأعدمت إيران رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لوكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، والتي عرّفت المدعى عليه باسم كوروش كيواني.

وأفادت وكالة “ميزان”، اليوم الأربعاء، بأن الرجل "أُدين بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بصور ومعلومات عن مواقع حساسة في إيران".

حسام موافي: الصيام يطهر النفس البشرية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه على كل شخص أن يجلس مع نفسه في نهاية الشهر الكريم، ويحاسبها على ما تعلمه خلال هذه الفترة.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من الصيام الأمانة، مؤكدًا أنه لا يمكن النفاق في الصيام، لأن من ينافق في العبادة يكون في منزلة سيئة.