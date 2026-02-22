قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتشكيل المتوقع
تحرك برلماني عاجل لوقف برنامج رامز جلال : يرسخ للعنف والتنمر
أول مسحراتية مسيحية بدهب توزع المياه والعصائر على الصائمين قبل الإفطار
مسلسلات رمضان 2026.. تارا عبود تأسر قلب فخر الدلتا
أصل الحكاية

برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر وظائف جديدة لهذه الفئات

ولاء خنيزي

كشفت وزارة العمل، في نشرة التوظيف الصادرة لشهر فبراير 2026، عن توافر 17 فرصة عمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال منتجات التعبئة والتغليف، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والعمالية والتجارية، برواتب شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت النشرة أن الفرص المتاحة تتوزع على النحو التالي:

  • فني كهرباء كنترول: وظيفة واحدة براتب 10 آلاف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
  • فني صيانة ميكانيكية: وظيفتان براتب يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف جنيه، بشرط خبرة 5 سنوات.
  • عمال إنتاج: 6 وظائف براتب 7500 جنيه شهريًا.
  • عمال نظافة: 3 وظائف براتب 7500 جنيه.
  • مندوبي مبيعات: 5 وظائف براتب 7 آلاف جنيه، إلى جانب عمولات.

المؤهلات المطلوبة

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها، مع ضرورة استيفاء شروط الخبرة في التخصصات الفنية المعلنة.

آلية التقديم

ودعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف إلى التوجه إلى مقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي – العجوزة، أو التواصل عبر الرقم 01026566342 للاستفسار عن تفاصيل التقديم ومواعيد المقابلات.

5456 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، أمس السبت، إطلاق النشرة نصف الشهرية الجديدة للتوظيف، والتي تتضمن 5456 فرصة عمل بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهري فبراير ومارس 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التشغيل وتوسيع قاعدة فرص العمل المتاحة أمام الشباب، بما يعكس توجهًا عمليًا لمواجهة البطالة من خلال إتاحة فرص حقيقية في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وظائف لائقة ومستدامة.

وشدد حسن رداد، وزير العمل، على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في توفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للشباب، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع للاندماج في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وظائف فرص عمل وزارة العمل وظائف جديدة وظيفة فرصة عمل

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

