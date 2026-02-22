برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر وظائف جديدة لهذه الفئات

كشفت وزارة العمل، في نشرة التوظيف الصادرة لشهر فبراير 2026، عن توافر 17 فرصة عمل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال منتجات التعبئة والتغليف، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والعمالية والتجارية، برواتب شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت النشرة أن الفرص المتاحة تتوزع على النحو التالي:

فني كهرباء كنترول : وظيفة واحدة براتب 10 آلاف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

: وظيفة واحدة براتب 10 آلاف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات. فني صيانة ميكانيكية : وظيفتان براتب يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف جنيه، بشرط خبرة 5 سنوات.

: وظيفتان براتب يتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف جنيه، بشرط خبرة 5 سنوات. عمال إنتاج : 6 وظائف براتب 7500 جنيه شهريًا.

: 6 وظائف براتب 7500 جنيه شهريًا. عمال نظافة : 3 وظائف براتب 7500 جنيه.

: 3 وظائف براتب 7500 جنيه. مندوبي مبيعات: 5 وظائف براتب 7 آلاف جنيه، إلى جانب عمولات.

المؤهلات المطلوبة

وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها، مع ضرورة استيفاء شروط الخبرة في التخصصات الفنية المعلنة.

آلية التقديم

ودعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف إلى التوجه إلى مقر الشركة في 17 شارع المتحف الزراعي – العجوزة، أو التواصل عبر الرقم 01026566342 للاستفسار عن تفاصيل التقديم ومواعيد المقابلات.

5456 فرصة عمل جديدة في 14 محافظة

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة، أمس السبت، إطلاق النشرة نصف الشهرية الجديدة للتوظيف، والتي تتضمن 5456 فرصة عمل بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 14 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهري فبراير ومارس 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم التشغيل وتوسيع قاعدة فرص العمل المتاحة أمام الشباب، بما يعكس توجهًا عمليًا لمواجهة البطالة من خلال إتاحة فرص حقيقية في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وظائف لائقة ومستدامة.

وشدد حسن رداد، وزير العمل، على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى التوسع في توفير فرص عمل حقيقية ومناسبة للشباب، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في منظومة التشغيل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع للاندماج في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.