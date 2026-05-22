مستقبل وطن بالأقصر يطلق أضحى الخير لتوزيع سلع ولحوم بالقرى الأكثر احتياجًا

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر مبادرة «أضحى الخير» لتوزيع السلع الغذائية واللحوم الحمراء على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من القرى والمراكز، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والنائب أحمد عبد الجواد، وتحت إشراف أمين الحزب بالأقصر السيد محمد إبراهيم، وبمشاركة الدكتور محمد عمران أمين التنظيم، وحجاج مرتضى أمين الإعلام، وعدد من المتطوعين من أعضاء الحزب.

وأكد السيد محمد إبراهيم، أمين الحزب بالأقصر، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينفذها الحزب لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على التواجد المستمر بين المواطنين وتقديم المساندة للأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع المناسبات والأعياد.

وأضاف أن فرق العمل بالحزب قامت بتوزيع السلع الغذائية واللحوم بعدد من القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، في إطار تعزيز التكافل المجتمعي وتنفيذ رؤية الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات البسيطة.