مياه المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

أكد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة ، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة لاستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأصدر، تعليماته بتشكيل غرفة طوارئ بكل فرع من فروع الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مشدداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأوضح، أنه يتم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.