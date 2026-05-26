المنوفية.. تواجد ميداني مكثف للاهتمام بمنظومة النظافة العامة خلال أيام العيد

أجري اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إتصالاً مرئياً برؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، عبر تقنية البث المباشر من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة الجاهزية الكاملة والوقوف علي إستعدادات الأجهزة التنفيذية بكافة القطاعات والمرافق الخدمية والحيوية وتقديم التهنئة تزامناً مع حلول عيد الأضحي المبارك .

حيث أصدر محافظ المنوفية حزمة توجيهات ، شدد خلالها بالتواجد الميداني والإهتمام المباشر بأعمال منظومة النظافة بالشوارع العامة والحدائق والمتنزهات ومحيط المقابر ، والسيطرة الكاملة علي كافة المرافق والخدمات الصحية كل في نطاقه ، فضلاً عن تنفيذ الإزالة الفورية حتي سطح الأرض لكافة أشكال التعديات المخالفة علي أراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص واتخاذ اللازم قانونياً ، والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات الصحية لتذليل العقبات وضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين .

كما شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة عمل متكاملة لرؤساء الوحدات القروية للمرور علي الوحدات الصحية وكافة القطاعات والخدمات العامة لمتابعة إنتظام سير العمل وتذليل العقبات وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومتابعة مستوي أداء عمل نواب المراكز ، علي أن يتم إعداد تقرير بنتائج المرور خلال أجازة العيد والعرض عليه .

شهد محافظ المنوفية عبر تقنية البث المباشر ، الحالة العامة والجاهزية الكاملة لعدد من الحدائق " تحيا مصر بمنوف ، حدائق الطفل ، ممشي الشهداء ، وكورنيش بركة السبع " ، كما شهد تنفيذ إزالة فورية لعدد من حالات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالسادات والباجور ، كما تابع المحافظ إنتظام سير العمل بمجزر سرس الليان والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والتعامل الفوري في رفع مخلفات الذبح للإرتقاء بمستوي الخدمات ، مشدداً على إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة الوحدات المحلية والربط المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاستجابة الفورية لأي أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.