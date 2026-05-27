محافظ المنوفية يهنئ عمال النظافة ويوزع بونات مواد غذائية ومساعدات عينية

هنأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عمال النظافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمشاركتهم فرحة العيد وإدخال البهجة إلى قلوبهم ، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وقام محافظ المنوفية بتسليم بونات مواد غذائية ومساعدات عينية لعمال النظافة ، مثمناً دورهم الحيوي وتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات بما يسهم في النهوض بقطاع تحسين البيئة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة ، ومؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم .

جدير بالذكر ، أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بكافة الشوارع طوال أيام العيد والمتابعة الدورية لمستوى النظافة بجميع مراكز وقرى المحافظة ، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة ، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.