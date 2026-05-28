قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط عصابة بيع الجنيهات والسبائك الذهب المقلدة في السلام
التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
6 تعليمات.. إرشادات تذكرتي لـ ودية مصر وروسيا
14 معلومة.. الفراعنة جاهزون لإصطياد الدب الروسي في بروفة المونديال
بث مباشر لأعمال رمي الجمرات في أول أيام التشريق
وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي فجر اليوم
الكشف عن صهاريج مياه ومنشآت خدمية بميناء عيذاب الأثري في حلايب
الطقس الأيام القادمة .. موجة حارة تضرب البلاد وتحذيرات للعائدين من الإجازات
هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد أيام العيد؟ .. الموقف الشرعي
موظفو سفارة موسكو بالقاهرة يدعمون منتخب بلادهم قبل مواجهة الفراعنة.. شاهد
مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين بهجوم بطائرات مسيرة قرب الحدود مع لبنان
مسؤول سابق في سفارة عُمان: تهديدات ترامب لمسقط إفلاس سياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنوفية: انقاذ حياة مريض بمستشفى منوف في إنجاز طبي فريد ​

مستشفيات المنوفية
مستشفيات المنوفية
مروة فاضل

نجح الفريق الطبي بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية في إجراء عملية نوعية متقدمة لتفتيت حصوة بالكلى باستخدام "المنظار المرن والليزر"، وذلك لأول مرة على مستوى مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

وفي ​تعاون مثمر و ناجح.. وتقنيات عالمية لخدمة أبناء المنوفية ​أُجريت العملية الجراحية الدقيقة تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم المسالك البولية بكلية طب المنوفية، وبالتعاون مع الفريق الطبي المتميز بمستشفى منوف العام، حيث تم استخدام أحدث تقنيات المناظير المرنة وتفتيت الحصوات بواسطة أشعة الليزر دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، وهو ما تكلل بالنجاح التام؛ حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى في اليوم التالي مباشرة للعملية بصحة جيدة.

​ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي غير المسبوق بمستشفيات المديرية، ​ مؤكدًا أنها "نقلة نوعية في جراحات المسالك.. وهدفنا توفير أدق الخدمات بالمجان" مضيفا" أن إدخال تقنية المنظار المرن والليزر بمستشفى منوف العام يمثل إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الطبية بالمحافظة، والتي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتنهي قوائم الانتظار في مثل هذه الجراحات الدقيقة.

​وأضاف الدكتور عمرو مصطفى في تصريحات له قائلا "إننا نعمل جاهدين على تحديث البنية التكنولوجية والطبية بكافة مستشفيات المحافظة، وفتح آفاق التعاون المستمر مع الجامعات المصرية لتطوير مهارات الأطباء وضمان تقديم خدمة طبية تضاهي المستشفيات الكبرى وتليق بأهلنا في المنوفية".

​وتوجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لعلماء وأساتذة قسم المسالك البولية بكلية طب المنوفية المشاركين في العملية على دعمهم المستمر، كما أعرب عن شكره العميق للدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، وللفريق الطبي والإداري المعاون، مثمنًا جهودهم المخلصة في تحقيق هذا النجاح الطوعي والارتقاء الدائم بمستوى الخدمات بالمستشفى.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية عملية جراحية مستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المسنة

كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

الجاموس ترامب

تحول لرمز شعبي.. بنجلاديش تنقذ الجاموس "ترامب" من الذ بح في عيد الأضحى

الزمالك

الباقي في الطريق.. الزمالك ينهي 8 قضايا قانونية ويواصل التحرك

هجمات امريكية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية

معتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. تامر عبد الحميد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدربين برتغاليين

السيدة وطفلها المولود

ولد بأطهر بقاع الأرض.. سيدة تضع مولودها على جبل عرفات وسط الحجاج

وزير التربية والتعليم

رسميا.. التعليم تعلن موعد ورابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان

الأهلي

بـ44 هدفًا.. الأهلي الأقوى هجومياً في مجموعة البطل هذا الموسم

ترشيحاتنا

حكم الصيام في أيام التشريق

حكم الصيام في أيام التشريق للحاج وغير الحاج .. المأثور عن النبي ﷺ

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق

أعمال الحجاج في أول أيام التشريق.. ماذا قال العلماء؟

الشيخ محمد حسان

فوق جبل عرفات.. الشيخ محمد حسان يخطف القلوب بدعاء مؤثر وسط الحجاج

بالصور

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟
بعد عزومات عيد الأضحى.. ماذا تفعل إذا تناولت الطعام بكثرة؟

هدى الإتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة
هدى الاتربي تثير الجدل باطلالتها الأخيرة

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد