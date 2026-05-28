صحة المنوفية: انقاذ حياة مريض بمستشفى منوف في إنجاز طبي فريد ​

نجح الفريق الطبي بمستشفى منوف العام في محافظة المنوفية في إجراء عملية نوعية متقدمة لتفتيت حصوة بالكلى باستخدام "المنظار المرن والليزر"، وذلك لأول مرة على مستوى مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

وفي ​تعاون مثمر و ناجح.. وتقنيات عالمية لخدمة أبناء المنوفية ​أُجريت العملية الجراحية الدقيقة تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم المسالك البولية بكلية طب المنوفية، وبالتعاون مع الفريق الطبي المتميز بمستشفى منوف العام، حيث تم استخدام أحدث تقنيات المناظير المرنة وتفتيت الحصوات بواسطة أشعة الليزر دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، وهو ما تكلل بالنجاح التام؛ حيث تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى في اليوم التالي مباشرة للعملية بصحة جيدة.

​ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي غير المسبوق بمستشفيات المديرية، ​ مؤكدًا أنها "نقلة نوعية في جراحات المسالك.. وهدفنا توفير أدق الخدمات بالمجان" مضيفا" أن إدخال تقنية المنظار المرن والليزر بمستشفى منوف العام يمثل إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الطبية بالمحافظة، والتي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين وتنهي قوائم الانتظار في مثل هذه الجراحات الدقيقة.

​وأضاف الدكتور عمرو مصطفى في تصريحات له قائلا "إننا نعمل جاهدين على تحديث البنية التكنولوجية والطبية بكافة مستشفيات المحافظة، وفتح آفاق التعاون المستمر مع الجامعات المصرية لتطوير مهارات الأطباء وضمان تقديم خدمة طبية تضاهي المستشفيات الكبرى وتليق بأهلنا في المنوفية".

​وتوجه الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لعلماء وأساتذة قسم المسالك البولية بكلية طب المنوفية المشاركين في العملية على دعمهم المستمر، كما أعرب عن شكره العميق للدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، وللفريق الطبي والإداري المعاون، مثمنًا جهودهم المخلصة في تحقيق هذا النجاح الطوعي والارتقاء الدائم بمستوى الخدمات بالمستشفى.