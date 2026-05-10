وزيرة الإسكان تجري جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة

قالت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العلمين الجديدة مشروع لا يستهدف فئة معينة من المجتمع، بل جميع فئات المجتمع، لافتة أن هذه الأرض جذبت استثمارات، سواء من داخل مصر أو من خارجها.

وأضافت خلال تصريحات لها نقلتها قناة إكسترا نيوز"، أن جزءًا كبيرًا من حصيلة البيع والاستثمارات يُوجَّه لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فما تم تنفيذه وجارٍ حاليًا من وحدات سكنية لمحدودي الدخل يبلغ نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية، بخلاف الإسكان المتوسط الذي يبلغ نحو 218 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى الإسكان المتنوع من تعاونيات، وإسكان بدوي، وتجمعات تنموية، وبدائل العشوائيات، بإجمالي نحو 470 ألف وحدة سكنية.

وتابعت: "بذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه من عام 2014 حتى الوقت الحالي إلى مليون و788 ألف وحدة سكنية، بتكلفة إنشاء بلغت 300 مليار جنيه. وقد تم تمويل جزء من هذه المشروعات من حصيلة الاستثمارات وعمليات البيع، إلى جانب دعم نقدي من الدولة بلغ 11 مليار جنيه".

وأوضحت أن مدينة العلمين الجديدة تضم مشروعات إسكان فاخر، وإسكانًا متوسطًا، إلى جانب مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، متابعة: "أنشأنا وحدة للاستجابة السريعة، تتبع وزير الإسكان مباشرة، وتختص برصد ومتابعة جميع شكاوى المواطنين وطلباتهم بصورة مستمرة".