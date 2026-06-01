الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح يؤجل حسم مستقبله لما بعد المونديال وسط عروض سعودية وأوروبية

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية عن تطورات جديدة في ملف مستقبل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، مؤكدة أنه قرر تأجيل حسم وجهته المقبلة إلى ما بعد مشاركته في كأس العالم 2026، في ظل تلقيه عروضًا متعددة من أندية في الدوري السعودي إلى جانب اهتمام من تركيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، فإن مسؤولين في الدوري السعودي دخلوا بالفعل في مفاوضات مع صلاح خلال الفترة الماضية، دون الاستقرار حتى الآن على النادي الذي قد ينضم إليه، في وقت تتواصل فيه الاتصالات بشكل غير رسمي مع ممثليه.

وأوضحت التقارير أن النجم المصري لا يتعجل اتخاذ قراره النهائي في هذه المرحلة، مفضلًا التركيز على مشواره الدولي مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل دراسة جميع الخيارات المتاحة على مستوى الأندية.

وأضافت المصادر أن العروض المقدمة من الدوري السعودي لا تزال مطروحة على الطاولة، لكنها تواجه منافسة قوية من أندية أوروبية وأمريكية، أبرزها من الدوري الإيطالي عبر نادي يوفنتوس، بالإضافة إلى عروض من أندية في تركيا والولايات المتحدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن صلاح يضع عدة معايير حاسمة قبل اختيار خطوته المقبلة، أبرزها القيمة المالية، مدة العقد، ومستوى المشروع الرياضي للنادي، مع اشتراطه أن يكون الفريق المقبل قادرًا على المنافسة على البطولات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع نهاية مشواره في أوروبا وارتفاع اهتمام أندية دوري روشن السعودي بضمه خلال فترات الانتقالات المقبلة.

حملة مكبرة
