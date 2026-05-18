كتب لنا عمر جديد| شاب يكشف تفاصيل مرعبة بإيقاف دهس بإيطاليا

كشف محمد شلبي الأبن المصري صاحب واقعة ايقاف عملية دهس بإيطاليا، تفاصيل جديدة في الواقعة، مشيرا إلى أنهم لم يفكروا فى أنفسهم وقت الحادث بقدر تفكيرهم فى حماية الناس ومنع وقوع ضحايا جدد.



وتابع محمد شلبي الأبن المصري صاحب واقعة ايقاف عملية دهس بإيطاليا، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء جديد، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الاثنين، أن :"كتب لنا عمر جديد والحمدلله عدت على قد كده، وكنت في موقع عملية الدهس وكنت راجع من العمل مع أبويا وكانت الدنيا زحمة".

وأكمل محمد شلبي الأبن المصري صاحب واقعة ايقاف عملية دهس بإيطاليا، أن :"فجأة جاء شخص يقود سيارة بسرعة كبيرة واقدم على الدخول في المواطنين على الطريق بهدف دهسمهم، ونزل من السياراة شخص معه سلاح أبيض وضرب أكثر من شخص وجريت وراه وسيطرنا عليه وجاءت الشرطة وقبضت على هذا الشخص".