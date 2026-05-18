الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 18 مايو

محمد صبيح

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم في مصر تحركات طفيفة صعودًا خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار حالة التذبذب المحدود في سوق الصرف، حيث اقتربت الأسعار من مستوى 14.22 جنيه في عدد من البنوك، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.153 جنيه للشراء و14.222 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا في أغلب البنوك الكبرى.

 أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك

  • HSBC:
    14.194 شراء – 14.221 بيع
  • البنك المركزي المصري:
    14.192 شراء – 14.230 بيع (أعلى سعر بيع مسجل)
  • المصرف العربي الدولي:
    14.189 شراء – 14.227 بيع

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

جاءت أسعار الريال السعودي في باقي البنوك على النحو التالي:

  • QNB الأهلي:
    14.194 شراء – 14.221 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    14.179 شراء – 14.223 بيع
  • بنك مصر:
    14.153 شراء – 14.222 بيع
  • بنك البركة:
    14.151 شراء – 14.216 بيع
  • بنك قناة السويس:
    14.138 شراء – 14.229 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    14.125 شراء – 14.222 بيع
  • كريدي أجريكول:
    14.120 شراء – 14.220 بيع

حركة الريال السعودي اليوم

تعكس حركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من التذبذب الطفيف داخل نطاق ضيق بين 14.12 و14.23 جنيه، ما يشير إلى استمرار حالة التوازن في سوق الصرف مع تحركات محدودة صعودًا وهبوطًا.

سيارات ‏SUV‏ زيرو
