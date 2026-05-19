«متحدث الموسيقيين»: علاج زوجة حلمي عبد الباقي مخالف للائحة النقابة

كشف طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، تفاصيل جديدة تتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المطرب حلمي عبد الباقي، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق فقط بعلاج الفنان الراحل ناصر صقر، وإنما تشمل أيضًا ما وصفه بـ"استخدام السلطة" في ملف علاج زوجته، رغم أنها ليست عضوة بالنقابة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ اللائحة المنظمة للعلاج داخل النقابة لا تسمح بالعلاج العائلي بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن مجلس التأديب اعتبر توقيع حلمي عبد الباقي على خطابات الإعفاء الخاصة بزوجته مخالفة واضحة.

وتابع أن عبد الباقي لم يقم بسداد المبالغ المالية إلا بعد تحويله للتحقيق ومنحه أكثر من فرصة لتسوية الأمر، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين من يسدد فور اكتشاف التجاوز، ومن يتحرك بعد الإحالة إلى مجلس التأديب.

النقابة لا يمكنها السماح بتجاوزات غير محسوبة

وأكد المتحدث باسم النقابة أن أي تعديل أو تجاوز في اللوائح يجب أن يتم بعرض الأمر على مجلس الإدارة بالكامل، بما في ذلك النقيب نفسه، مشددًا على أن جميع أعضاء النقابة "سواسية" أمام القانون واللائحة. وأضاف أن النقابة لا يمكنها السماح بتجاوزات غير محسوبة لأن ذلك يفتح الباب أمام مشكلات أكبر داخل المؤسسة.