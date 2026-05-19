حلمي عبد الباقي : نجاحي في انتخابات الموسيقيين ربما سبب أزمتي مع مصطفى كامل

تحدث المطرب حلمي عبد الباقي، عن كواليس الخلاف داخل نقابة المهن الموسيقية، ملمحاً إلى أن نتائج الانتخابات السابقة ربما لعبت دوراً في توتر العلاقة بينه وبين النقيب مصطفى كامل.

وقال إن فوزه الكبير في انتخابات الجمعية العمومية أكثر من مرة جعل البعض يردد أنه قد يكون مرشحاً مستقبلياً لمنصب النقيب، وهو ما خلق – بحسب وصفه – حالة من القلق والتوتر داخل النقابة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنه لم يكن يفكر في خوض انتخابات النقيب من الأساس، مؤكداً أن كل ما كان يشغله هو العمل وخدمة أعضاء النقابة.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن من حقه الطبيعي الترشح مستقبلاً إذا أراد، قائلاً: "هو ده مش من حقي؟"، موضحًا، أن كثرة اعتراضاته على بعض الأمور داخل النقابة كانت تُفسر أحياناً بشكل خاطئ على أنها مواقف ضد النقيب شخصياً.

وأشار المطرب إلى أن توقيت إثارة الأزمة الحالية يثير لديه علامات استفهام، خاصة أن الوقائع محل التحقيق قديمة ومرّ عليها نحو عامين، متسائلاً عن سبب فتح الملف الآن تحديداً.

يحاول إشعال الفتنة

وتحدث عن واقعة خطاب الشطب، مؤكداً أن وصوله بهذا الشكل يوحي بوجود من يحاول إشعال الفتنة بين الأطراف المختلفة داخل النقابة.