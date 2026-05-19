حلمي عبد الباقي: فوجئت بتحويلي للتحقيق رغم علاقتي القوية بالنقيب

كشف المطرب حلمي عبد الباقي، تفاصيل جديدة بشأن أزمته الأخيرة داخل نقابة المهن الموسيقية، مؤكداً أنه فوجئ بقرار تحويله للتحقيق رغم العلاقة القوية التي كانت تجمعه بالنقيب مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الجميع كان يعلم حجم الصداقة والتفاهم بينهما طوال السنوات الماضية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد، خاصة أن الملف محل الأزمة – بحسب وصفه – موجود منذ عامين ولم يتم إخباره خلال تلك الفترة بأي مخالفة أو أزمة قانونية.



وتابع، أن أزمة الراحل ناصر صقر كانت السبب الرئيسي فيما يحدث حالياً، موضحاً أن ستة أعضاء داخل النقابة وقعوا على الإجراءات الخاصة بالعلاج، متسائلاً: "إذا كانت هناك مشكلة حقيقية، لماذا لم يتم إبلاغي طوال عامين؟". كما أشار إلى أن النقابة لم ترسل له أي إنذار أو حتى رسالة عبر "واتساب"، رغم أن الموضوع كان مطروحاً داخل الإدارات المالية منذ فترة طويلة.

الجميع يشهد بحسن نيته

وأكد عبد الباقي أنه قدم خلال التحقيق "فلاشة" تحتوي على مقاطع فيديو للراحل ناصر صقر، يتحدث فيها عن دعم النقيب مصطفى كامل له وطمأنته بشأن العلاج، موضحاً أن كل ما قام به كان بدافع إنساني فقط. وقال إن الجميع يشهد بحسن نيته وخدمته لزملائه داخل النقابة، مضيفاً: "الراجل كان بين الحياة والموت وأنا كنت بساعد من قلبي".

