عادت واعتذرت.. إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز بالخطأ

أعلنت إذاعة محلية بريطانية في جنوب شرق إنجلترا تدعى “كارولاين” وفاة الملك تشارلز الثالث بشكل خاطئ، قبل أن تتراجع سريعاً وتقدم اعتذاراً رسمياً عما وصفته بـ“الإزعاج”، مرجعة الخطأ إلى خلل تقني في أنظمتها الداخلية.

وأوضح مدير الإذاعة بيتر مور، عبر منشور على موقع فيسبوك، أنه تم عن طريق الخطأ تفعيل ما يعرف بإجراء “مونارك”، وهو بروتوكول طوارئ تحتفظ به الإذاعات البريطانية لاستخدامه في حال وفاة الملك، لكنه استخدم بشكل غير مقصود بعد ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى إعلان غير صحيح بوفاة العاهل البريطاني. وأكد أن السبب يعود إلى “عطل في النظام المعلوماتي داخل الاستوديو الرئيسي”.

وبعد اكتشاف الخطأ، سارعت الإذاعة إلى تصحيح المعلومة وتقديم اعتذار رسمي للملك تشارلز الثالث وللمستمعين، مؤكدة أسفها لما تسبب فيه هذا الإعلان من ارتباك.

ويبلغ الملك تشارلز الثالث من العمر 77 عاماً، وكان قد اعتلى العرش في سبتمبر 2022، كما أعلن في فبراير 2024 عن إصابته بمرض السرطان، دون أن يكشف قصر باكنغهام عن نوعه، ما أثار حينها العديد من التكهنات.

ورغم ذلك، واصل الملك أداء مهامه الرسمية بشكل طبيعي، حيث قام بزيارات وفعاليات عامة خلال الفترة الماضية، بينها زيارة دولة إلى الولايات المتحدة وصفت بأنها “تاريخية” من قبل مساعديه.

وكان تشارلز الثالث في زيارة إلى أيرلندا الشمالية وقت وقوع الخطأ، بالتزامن مع إعلان الإذاعة غير الدقيق عن وفاته.