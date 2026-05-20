قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري.. إسلام صادق يعلق: المسيطر على القلوب مالك عقول جماهيره يحقق المستحيل
برلماني: التعليم في مصر يدخل مرحلة إعادة بناء شاملة لصناعة المستقبل
بكل روح رياضية يستحق الفوز.. أول رد فعل من أحمد موسي بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
خبير أزمات سوداني: توقف الرواتب وحصار الإمدادات وراء ضعف الدعم السريع
القوات الروسية تُدمّر زورقاً أوكرانياً في البحر الأسود
مدة المسح على الشراب وهل خلعه يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
ما ينفعش الأهلي يبقى مركز تالت.. متعب يعلق على مشاركة الأحمر بالكونفدرالية
أزمة البطيخ تتصاعد.. شبهة تقاوي مغشوشة وخسائر تهدد الفلاحين| فيديو
رسميا.. تعطيل البنوك من 26 حتى 31 مايو بمناسبة عيد الأضحى
5 أم 6 أيام؟.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
سفير الكاميرون لدى مصر: نعمل معا لدعم وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا ودوليا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة نهارا..والعظمى 29 درجة في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عادت واعتذرت.. إذاعة بريطانية تعلن وفاة الملك تشارلز بالخطأ

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت إذاعة محلية بريطانية في جنوب شرق إنجلترا تدعى “كارولاين” وفاة الملك تشارلز الثالث بشكل خاطئ، قبل أن تتراجع سريعاً وتقدم اعتذاراً رسمياً عما وصفته بـ“الإزعاج”، مرجعة الخطأ إلى خلل تقني في أنظمتها الداخلية.

وأوضح مدير الإذاعة بيتر مور، عبر منشور على موقع فيسبوك، أنه تم عن طريق الخطأ تفعيل ما يعرف بإجراء “مونارك”، وهو بروتوكول طوارئ تحتفظ به الإذاعات البريطانية لاستخدامه في حال وفاة الملك، لكنه استخدم بشكل غير مقصود بعد ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى إعلان غير صحيح بوفاة العاهل البريطاني. وأكد أن السبب يعود إلى “عطل في النظام المعلوماتي داخل الاستوديو الرئيسي”.

وبعد اكتشاف الخطأ، سارعت الإذاعة إلى تصحيح المعلومة وتقديم اعتذار رسمي للملك تشارلز الثالث وللمستمعين، مؤكدة أسفها لما تسبب فيه هذا الإعلان من ارتباك.

ويبلغ الملك تشارلز الثالث من العمر 77 عاماً، وكان قد اعتلى العرش في سبتمبر 2022، كما أعلن في فبراير 2024 عن إصابته بمرض السرطان، دون أن يكشف قصر باكنغهام عن نوعه، ما أثار حينها العديد من التكهنات.

ورغم ذلك، واصل الملك أداء مهامه الرسمية بشكل طبيعي، حيث قام بزيارات وفعاليات عامة خلال الفترة الماضية، بينها زيارة دولة إلى الولايات المتحدة وصفت بأنها “تاريخية” من قبل مساعديه.

وكان تشارلز الثالث في زيارة إلى أيرلندا الشمالية وقت وقوع الخطأ، بالتزامن مع إعلان الإذاعة غير الدقيق عن وفاته.

وفاة الملك تشارلز الثالث وفاة العاهل البريطاني تشارلز الثالث وفاة الملك تشارلز بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

مسلم وزوجته

45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

شوبير

أحمد شوبير يثير الجدل بتوقعاته عن بطل الدوري المصري قبل مباريات اليوم

بالصور

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

لعزومات العيد.. طريقة عمل فتة بالكوارع

طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع
طريقة عمل فتة بالكوارع

أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري

أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026
أحدث 5 سيارات 2026

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد