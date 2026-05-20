بلقيس تكشف سر تعاون والدها أحمد فتحي في ألبوم غل.. ويا حرش تخطف الأنظار

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن مفاجأة مميزة تخص ألبومها الجديد «غِلّ»، بعد أن تحدثت عن مشاركة والدها الموسيقار أحمد فتحي في أغنية «يا حرش»، والتي لاقت تفاعلاً واسعًا منذ طرحها ضمن أغنيات الألبوم.

وأعادت بلقيس نشر تغريدة لأحد متابعيها عبر منصة «إكس»، أشاد خلالها بالأغنية وبالأداء المميز لعزف العود داخل العمل، مطالبًا إياها بتقديم ألبوم يمني كامل يحمل نفس الروح الموسيقية الأصيلة. وردّت بلقيس على التغريدة مؤكدة أن العزف الموجود بالأغنية يعود لوالدها الموسيقار أحمد فتحي، كما أنه تولى أيضًا تلحين الأغنية، وهو ما اعتبره الجمهور لمسة فنية خاصة أضافت إحساسًا مختلفًا للعمل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا التعاون العائلي، مؤكدين أن حضور أحمد فتحي منح الأغنية طابعًا يمنيًا أصيلًا ممزوجًا بتوزيع موسيقي عصري، الأمر الذي ساهم في نجاح «يا حرش» وانتشارها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية.

كما أثنى الجمهور على الانسجام الفني بين بلقيس ووالدها، معتبرين أن هذا التعاون يمثل امتدادًا لمسيرة فنية مليئة بالنجاحات، خاصة أن الأغنية استطاعت أن تجمع بين الهوية التراثية واللمسات الحديثة بطريقة لاقت إعجاب قطاع كبير من الجمهور العربي.

وكانت بلقيس قد أطلقت ألبومها الجديد «غِلّ» يوم 19 مايو، بعد حملة ترويجية لافتة اعتمدت فيها على أجواء بصرية هادئة ومختلفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة، من بينها «أنا هنا»، و«دلا يا قمر»، و«يا حظ أمه»، و«غِلّ»، و«دراما»، و«يا حرش»، و«زهر ليمون»، و«الحب يحلى»، حيث تنقلت بلقيس خلال الألبوم بين أكثر من لون موسيقي ولهجة عربية، في محاولة لتقديم تجربة فنية متنوعة تجمع بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات الحديثة.