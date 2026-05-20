رئيس التحرير
طه جبريل
بحضور محافظ الوادي الجديد.. زراعة بالشيوخ توصي بالتوسع في التصنيع الزراعي

فريدة محمد

شهد مجلس الشيوخ، اليوم، لقاءً هامًا، حيث استقبل المستشار عصام فريد رئيس المجلس، والدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بحضور النائب المهندس علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.

وعقب اللقاء، شارك النائب علاء عبد النبي في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الزراعة والري بالمجلس، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن “رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية بمحافظة الوادي الجديد”.

استعراض جهود التنمية والاستثمار الزراعي 

وشهد الاجتماع استعراض جهود التنمية والاستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد، باعتبارها من المحافظات الواعدة في المجال الزراعي، حيث تجاوز حجم الاستثمارات بها 120 مليار جنيه، في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، إلى جانب التوسع في الزراعات التصديرية ذات العائد الاقتصادي المرتفع لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التصدير.

كما أوصت اللجنة بالإسراع في تطبيق نظم الري الحديث والمطور لترشيد استهلاك المياه وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد المائية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وشددت التوصيات على ضرورة تقديم الدعم الكامل لصغار المزارعين، وتسهيل إجراءات وآليات الاستثمار أمام الشركات والمستثمرين، بما يعزز فرص التنمية الزراعية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد النائب علاء عبد النبي استمرار العمل تحت قبة مجلس الشيوخ لدعم القطاع الزراعي، من خلال التشريعات والمقترحات التي تسهم في تحقيق نهضة زراعية متكاملة تدعم الفلاح المصري وتواكب خطط الدولة التنموية

