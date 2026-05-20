سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، على حريق منزل سكني في مدينة الخارجة، بعد نشوب النيران داخل منزل بحي تقسيم أرض السلام غرب المدينة بالقرب من مكتب البريد بالمنطقة، دون تسجيل إصابات بشرية.

إخماد حريق منزل بسبب ماس كهربائي في الوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق منزل بمنطقة غرب مدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي داخل المنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل وتفحم عدد من مكوناته، قبل أن تنجح الحماية المدنية في محاصرة النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق منزل مدينة الخارجة، ومنع امتداد النيران إلى المنازل والوحدات السكنية المجاورة، خاصة أن موقع الحريق يقع داخل نطاق سكني مأهول بحي تقسيم أرض السلام.

الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية، بينما اقتصرت الخسائر على تلفيات بمحتويات المنزل، ويجري تحرير محضر بالواقعة.