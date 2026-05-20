الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزراعة تحسم الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة مزارعي البطيخ بكفر الشيخ |فيديو

محمود زيدان

اشتكي عدد من مزارعي بلطيم في محافظة كفر الشيخ من تدهور محصول البطيخ هذا العام، مشيرين إلى أنهم أنفقوا مبالغ مالية كبيرة على زراعة البطيخ منذ بداية الموسم وعلى مدار 4 شهور وتفاجأوا بعدم إثمار شتلات البطيخ.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مشكلة عدد من المزارعين بشأن تدهور محصول البطيخ هذا العام، مما تسبب في تكبدهم خسائر فادحة، على حد قولهم، مطالبين مسؤولي الزراعة بحل مشكلتهم والوقوف بجانبهم.

《الزراعة》 تكشف حقيقة شكوى البطيخ ببلطيم

وفي إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة الميدانية المستمرة والشفافة لشكاوى المزارعين، وتفاعلاً مع ما رُصد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس (مركز بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ؛ أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للوقوف على أبعاد الموقف وتحديد الأسباب على الطبيعة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه بناءً على هذه التوجيهات، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإجراء فحص مبدئي، تلاها دفع الوزارة بلجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين من: الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن المعاهد البحثية المختصة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة والبساتين بالمديرية وإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم معاينة الحقول المتضررة.

وأوضح البيان، أن الفحص أسفر عن، أن مساحة محصول البطيخ المنزرعة في منطقة بلطيم وفقاً لسجلات الحصر الفعلي حوالي 3500 فدان، وتتمتع جميعها بحالة إنتاجية وصحية ممتازة وتخضع للمتابعة الدورية، كما تنحصر المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، مما يؤكد استقرار حالة المحصول بالمنطقة بالكامل.

وأكد تقرير اللجنة العلمية المشتركة، أن النباتات في المساحة محل الشكوى تتمتع بنمو خضري قوي وكثيف،  وأن أسباب ضعف الإنتاجية، كانت نتيجة ممارسات زراعية خاطئة.

وبناءً على ما رصدته اللجان العلمية، أصدرت الوزارة حزمة توصيات عاجلة للشاكي لتعديل مسار الإنتاجية، بالإضافة إلى استمرار التواصل والمتابعة.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمزارعين ضرورة الالتزام بالإرشادات الفنية الصادرة عن الوزارة، واعتماد التقاوي والشتلات من مصادرها الرسمية المرخصة والموثوقة.

وجدد الوزارة التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب كافة المزارعين لحماية المحاصيل والحفاظ على الأمن الغذائي.

