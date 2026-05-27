غياب مفاجئ لنيمار عن ودية مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن غياب النجم البرازيلي نيمار عن المباراة الودية المرتقبة لمنتخب البرازيل أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها يوم 6 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية قبل انطلاق كأس العالم.

وأوضحت التقارير أن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل فضّل إراحة اللاعب وعدم الدفع به في المواجهة، في إطار سياسة التدوير والحفاظ على جاهزيته البدنية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث يسعى كل فريق لاختبار عناصره الأساسية والبديلة قبل خوض المنافسات الرسمية.

قرعة كأس العالم ومجموعة مصر

وأسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التى أقيمت فى مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.