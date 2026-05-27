محافظ شمال سيناء يزور مستشفى العريش العام للتهنئة بعيد الأضحى

أ ش أ

زار محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم الأربعاء، مستشفى العريش العام، لتقديم التهنئة للمرضى المصريين والجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد المحافظ، خلال الزيارة اليوم، استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال فترة العيد، وتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمواطنين والجرحى الفلسطينيين، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وقد تفقد المحافظ عددًا من الأقسام الداخلية بالمستشفى، وحرص على توزيع الهدايا على المرضى المصريين والجرحى الفلسطينيين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ، كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين والجرحى الفلسطينيين ووجه بسرعة تلبيتها.

فى سياق متصل، زار وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، المرضى المحجوزين بجميع الأقسام وكذلك الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين المستشفى لتلقي العلاج، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واطمأن بنفسه على حالتهم الصحية وتقديم جميع بروتوكولات العلاج والرعاية الطبية الفائقة لهم، مؤكداً أن تلبية احتياجات المرضي وتحقيق رضا المنتفعين يأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية بالمحافظة.

وقد قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية موسعة العريش العام بمستشفى العريش العام، لمتابعة الجاهزية الكاملة لخطة التأمين الطبي، خلال العيد وتقديم التهنئة للمرضى والأطقم الطبية، حيث تضمنت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ للتأكد من الجاهزية القصوى، بالإضافة إلى أقسام القسطرة القلبية، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، والأقسام الداخلية.

ووجه عبد العال بزيادة أفراد الأمن الإداري للسيطرة على التكدس وتسهيل حركة المرضى خلال أيام العيد، وأيضا سرعة تلبية احتياجات المرضى بالإستقبال في ظل مضاعفة أعداد الأطقم الطبية في النوبتجيات تنفيذا لخطة التأمين الطبي.

كما وجه بمراجعة تذاكر المرضى والتأكد من مرور الأطباء وتنفيذ الخطة العلاجية وتفصيل الأوامر الطبية بدقة وفقاً لسياسات الجودة، والتنبيه علي رؤساء التمريض بالالتزام الكامل بجميع إجراءات "التسليم والتسلم" بنوبتجيات العيد، مشددا على رفع مستويات النظافة العامة، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع الأقسام بكميات مناسبة.

وقد أجرى وكيل الوزارة استطلاعاً ميدانياً لـ "رضا المنتفعين"، حيث استمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة، موجهاً إدارة الصيدلة بمراجعة "عربات الطوارئ في جميع الأقسام والتأكد من مطابقتها للقوائم المعتمدة.

وأكد عبد العال أن المتابعة اللحظية لن تتوقف خلال أيام العيد، مشددا على ضرورة الحفاظ على استدامة الكفاءة في جميع المنشآت الطبية.

